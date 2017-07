Нобелистът за мир Лю Сяобо почина, комитетът в Осло обвини Китай

© Reuters

Нобеловият лауреат за мир Лю Сяобо - един от най-известните правозащитници в Китай, почина след като са отказали да функционират няколко от органите му, съобщи правителството в Пекин. Нобеловият комитет в Осло обвини Китай не е позволил навреме на осъденият на 11 години затвор Сяобо да се лекува в чужбина от рак на черния дроб.

Неотдавна 61-годишният китаец бе преместен от затвора в болница в град Шенян, но той вече бе в последна нелечима фаза на заболяването.

"Смятаме за изключително разочароващо, че Лю Сяобо не беше преместен в болница, където да получи адекватно лечение още преди заболяването му да е преминало в терминална фаза. Китайското правителство носи тежка отговорност за преждевременната му смърт", заяви Берит Рис-Андерсен, председател на Нобеловия комитет.

Правозащитни организации и западни правителства призоваваха китайските власти да позволят на дисидента и на съпругата му Лю Ся да напуснат страната, както нобелистът искаше. Пекин на няколко пъти предупреди да не се месят във вътрешните м уработи и настоя, че осъденият получава грижи от водещи китайски специалисти по ракови заболявания.

Едва миналата събота, на 8 юли, двама лекари от САЩ и Германия бяха допуснати до болницата, след което те заявиха, че Сюобо може без проблеми да бъде преместен за лечение в чужбина. Лекарите съобщиха още ,че както Лю Сяобо, така и близките му са поискали останалата част от процедурите да бъдат направени в САЩ или Германия.

Лю бе в затвора от края на 2009, осъден на 11 години затвор за подривна дейност срещу държавата. Задържан е през декември 2008, два дни преди публикуването на "Харта 08", в чието написване взема участие. "Харта 08" е декларация, призоваваща за демократизация на Китай, подписана от над 350 интелектуалци и активисти за правата на човека. Тя взима името си от "Харта 77", публикувана през 1977 от дисиденти и интелектуалци в Чехословакия и критикуваща тогавашния комунистически режим.

През 2010 е избран от Нобеловия комитет да получи наградата за мир за тази година "за дългата си ненасилствена борба за фундаментални човешки права в Китай". Външното министерство на Китай реагира остро на избора, обявявайки, че "Лю е престъпник, осъзден от китайските съдебни власти за нарушаване на китайски закон", и че "решението такъв човек да бъде награден осквернява наградата".

Китай отказва да изпрати свои представители на церемонията по награждаването и успява да убеди още 18 страни да направят същото. Самият Лю години след това оставаше в затвора и не можа да присъства. Така той стана третият нобелов лауреат след Карл фон Осиецки (1935) и Аун Сан Су Чи (1991), наградени докато са в затвора. По време на церемонията Нобеловата му диплома и награда бяха поставени на празен стол, а норвежката актриса Лив Улман прочете есето му "Нямам врагове", написано за съдебния му процес от предходната година.

Малко след като решението на Нобеловия комитет е обявено е задържана и жена му, Лю Ся. Досега тя продължава да е под домашен арест без да е обвинена в нищо.