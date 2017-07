Какво мислят в Македония за договора с България

Бронирани машини на американската армия при влизането в Македония на ГКПП Гюешево/Деве баир в петък на път за съвместни учения тази седмица.Members of US Army's 2nd Cavalry regiment US Army enter Macedonia from Bulgaria at Devebair border crossing during a joint military exercise with Macedonia Army in Devebair, Macedonia July 28, 2017