Не следвайте парите - терористите в Европа се финансират на дребно

© LUCA ZENNARO, EPA Италия засили охраната по улиците след атаката в Барселона.

Ред терористични групировки са на самоиздръжка и харчат все по-малко за своите атаки - затова борбата с финансирането на тероризма търпи провал, уверяват експерти.

Международните мерки срещу финансирането на тероризма, предприети след 11 септември 2001 г., дадоха ефект и все още са необходими, но далеч не достатъчни, за да възпрепятстват действията на организации като "Ал Кайда", "Ислямска държава" или на джихадисти, вдъхновени от опасната им пропаганда, добавят те.

В статия, озаглавена "Не следвайте парите" (препратка към култовата реплика от американския филм "Цялото президентско войнство": "Следвай парите"), Питър Нойман, директор на Международния център за изучаване на радикализацията (International Centre for the Study of Radicalisation, ICSR) в лондонския "Кингс колидж", твърди, че "над 15 години след началото на обявената от САЩ "война срещу терора" войната срещу финансирането на тероризма се провали".

"За повечето атентати са нужни съвсем малко пари, а терористите използват много начини за финансиране и трансфер на средства, които не минават през международната финансова система - пише той. Войната срещу финансирането на тероризма във вида, в който се води от 2001 г., често е била скъпа и безрезултатна."

През януари 2015 г. военното разузнаване на Норвегия възлага на норвежката изследователка Емили Офтедал да проучи 40 терористични клетки, организирали или направили опит да организират атентати в Европа през периода от 1994 до 2013 г. Анализът разкрива, че в три четвърти от случаите сумите за организиране на атаки не са надхвърляли 10 000 долара.

С включен депозит

"Терористите събират, прехвърлят и харчат парите по твърде банален начин - пише тя в доклада си. Средствата идват най-често от заплати или спестявания на участниците, на второ място е дребната престъпност."

Едва четвърт от изследваните мрежи са получавали пари от международна терористична организация и никоя не е зависела само от външна подкрепа, добавя Офтедал. Седемдесет на сто от проучените клетки са се издържали с легални средства, най-често от заплатите на членовете си, но и чрез трафик на наркотици, оръжия и други стоки, както и с кражби.

Все по-разпространен начин за получаване на средства, използван по-специално за нападенията във Франция от 2015 г., е тегленето на потребителски кредити от специализираните структури, най-вече с фалшиви документи - и терористите, планирали самоубийствени мисии или заминаващи на джихад някъде, откъдето не смятат да се връщат, изобщо не се канят да ги погасяват.

Примерно масовият убиец Амеди Кулибали, нападнал еврейския хипермаркет в Париж през януари 2015 г., изтеглил 6000 евро като заем от кредитната къща "Кофидис". С парите купил оръжия и както каза, дал "няколко хиляди евро" на един от братята Куаши, избили маса народ в редакцията на "Шарли ебдо", "за да приключи с необходимите покупки".

Според Жан-Шарл Бризар, председател на Центъра за анализ на тероризма и експерт по финансиране на джихадистките мрежи, тези кредитни институции "трябва да действат с повишена бдителност и особено да внимават за фалшиви документи. (Терористите) ги използват за теглене на потребителски заеми с подправени фишове от заплати например. Както направи Кулибали".

"В Европа - сподели той пред АФП - терористичните операции се извършват вече главно със собствени средства. С пари от потребителски заеми, фалшификации, трафик на дребно или просто спестявания (на терористите). Изпразват си банковите сметки и това им стига."

Такива финансови операции, ненадхвърлящи няколко хиляди евро, остават и може да останат задълго незабелязани от служби като френската "Тракфин", упълномощена да се бори с прането на пари и финансирането на тероризма. А да наемеш бус, за да го използваш за таран и да се врежеш с него в тълпата, както се случва все по-често в Европа, струва само няколкостотин евро.