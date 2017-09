"Еврокомисията откри руска пропаганда в 8 български сайта, сред тях са "Блиц" и ПИК"

© Скрийншот Twitter

Европейската служба за външна дейност е открила случаи на руска пропаганда в няколко български издания, сред които са близките до депутата Делян Пеевски ПИК и "Блиц". Това сочи информация в новата база данни, чиято цел е да помогне в борбата с дезинформацията и пропагандата, оборвайки фалшиви новини.

Попадането на материали от тези издания не означава, че те са свързани с Кремъл или че умишлено целят да дезинформират, защото подобни твърдения не са сред целите на проекта. Наличието им в базата данни същевременно означава, че те подпомагат разпространяването на невярна информация.

Освен "Блиц" и ПИК в базата данни фигурират материали на cross.bg, bultimes.com, bradva.bg, "19 минути", "Партия КОЙ", и Newsfront. При тях, както и при други материали, голяма част от засечените публикации са от официални руски агенции като РИА "Новости" и ТАСС или посочваните в проекта като ключови за руската пропаганда RT и "Спутник". Някои от българските текстове, анализирани за последните две години, са свързани с политиките на НАТО, отношението към руския президент Владимир Путин и международни въпроси като кризата между Анкара и Москва заради сваления турски изтребител през есента на 2015 г.

На сайта, който беше недостъпен часове след като беше пуснат, са регистрирани и оборени над 3000 случая на фалшиви новини на 18 езика.

Сайтът беше замислен като част от кампанията Disinformation Review, чиято цел е изобличаване на новини, за които се смята, че обслужват интересите на Кремъл. Девизът на т.нар. EU Mythbusters, "Ловци на митове", е Don't be deceived, question even more ("Не се оставяй да те заблудят - задавай още повече въпроси") - препратка към девиза на контролираната от Кремъл телевизия RT, известна с девиза Question More ("Задавай повече въпроси" или "Поставяй повече неща под въпрос").

Анализирани са публикации за период от две години. Създателите описват проекта като "единствената база данни за фалшиви новини, в която е възможно търсене" по ключови думи. На сайта се публикуват и истории, свързани със създаването на пропаганда - за пример в представящото го видео е даден материал, озаглавен "Признанията на един руски трол".

Критици на проекта твърдят, че той може да превърне всяко говорене за проблемите на Европейския съюз и НАТО в "руска пропаганда" и "дезинформация".