Схемата на "Александър Николов": приятели и съдружници, които никога не са го виждали 22:12, 10 окт 17 / България 126
karabastunРейтинг: 6252 Любопитно
А на българското пале къде му е снимката, като порасло !?karabastun@abv.bg
Котаракът на ШрьодингерРейтинг: 2506 Неутрално
Тоя па да не види нещо от Баце.
1_aprilРейтинг: 1201 Любопитно
Въй!Отмяна или отлагане председателството на троянският кон!
Ами де е Нашто алабай-Уй?
НеКойРейтинг: 1228 Неутрално
Туркменистанецът го държи като азиатец.
А Путин си е кучкар, радва му се.
deepblueРейтинг: 599 Неутрално
А на българското пале къде му е снимката, като порасло !
Ей го и нашето.Най-хубаво.
http://fishki.net/2402376-chto-mozhet-pokority-serdce-putina.html?mode=recent
pet_fireРейтинг: 4639 Неутрално
Къде е подареното от ББ куче Балкан, да не е върнато да пази газовия хъб
4ortРейтинг: 1343 Неутрално
И кучето и собственикът много дребни.