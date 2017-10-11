 
Пале от породата алабай получи руският президент Владимир Путин по време на посещението си в Туркменистан.

© Reuters

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Пале от породата алабай получи руският президент Владимир Путин по време на посещението си в Туркменистан.
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Президентът Гурбангули Бердимухамедов подари на колегата си местен подвид на централноазиатската овчарка с думите, че тя е "общ приятел" на двете държави, съобщава агенция "Ройтерс". Путин наименува животинчето Верни и го прие с целувка.
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Двамата лидери се срещнаха в черноморския курорт Сочи, в кулоарите на среща на бившите съветски държави. Подаръкът на Бердимухамедов е част от опитите му да убеди Кремъл отново да започне да купува природен газ, след като миналата година сделките между двете държави бяха спрени заради спорове за цената.
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Породата алабай е официално вписана като част националното наследство на Туркменистан. Други държави лидери, сред които тези на Япония и България, също са подарявали редки породи кучета на Путин, отбелязва агенция "Ройтерс".
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Коментари (7)
  1. Подредба: Сортирай
  1. 1 Профил на karabastun
    karabastun
    Рейтинг: 6252 Любопитно

    А на българското пале къде му е снимката, като порасло !?

    karabastun@abv.bg
  2. 2 Профил на Котаракът на Шрьодингер
    Котаракът на Шрьодингер
    Рейтинг: 2506 Неутрално

    Тоя па да не види нещо от Баце.

  3. 3 Профил на 1_april
    1_april
    Рейтинг: 1201 Любопитно

    Въй!
    Ами де е Нашто алабай-Уй?

    Отмяна или отлагане председателството на троянският кон!
  4. 4 Профил на НеКой
    НеКой
    Рейтинг: 1228 Неутрално

    Туркменистанецът го държи като азиатец.
    А Путин си е кучкар, радва му се.

  5. 5 Профил на deepblue
    deepblue
    Рейтинг: 599 Неутрално

    А на българското пале къде му е снимката, като порасло !

    Ей го и нашето.Най-хубаво.

    http://fishki.net/2402376-chto-mozhet-pokority-serdce-putina.html?mode=recent

  6. 6 Профил на pet_fire
    pet_fire
    Рейтинг: 4639 Неутрално

    Къде е подареното от ББ куче Балкан, да не е върнато да пази газовия хъб

  7. 7 Профил на 4ort
    4ort
    Рейтинг: 1343 Неутрално

    И кучето и собственикът много дребни.





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