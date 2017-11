Нападател уби поне 27 души в църква в Тексас

© Reuters

Поне 27 души са били убити, а има и няколко ранени при стрелба, открита от самотен нападател по време на неделна служба в Първа баптистка църква в град Съдърланд спрингс в щата Тексас, предаде "Фокс нюз". Според очевидец, около 11.30 часа местно време в храма е влязъл мъж, който е открил огън.

По неофициална информация след това нападателят е застрелян. Не са известни мотивите му, а ФБР проверява и версии за по-широка група, стояща зад нападението.

Градчето се намира на около 60 километра от Сан Антонио, а обичайно на службата присъстват около 50 души, съобщиха хора, които живеят в близост. Те са чули много изстрели, като не е изключено да е използвано автоматично оръжие.

Neighbors say they heard shooter may have reloaded multiple times, around 50 people usually at service pic.twitter.com/tkAYMp2Y8A

— Max Massey (@MaxMasseyTV) November 5, 2017

На мястото на инцидента са пристигнали полицаи, хеликоптери и линейки. Губернаторът на Тексас Грег Абът пусна в Туитър съобщение, че всички се молят за пострадалите при този зловещ акт. "Благодарим на службите на реда за бързата реакция, очаквайте подробности по-късно", написа още той.

След кратко преследване стрелецът е загинал, като не е ясно дали е бил убит от силите на реда, или се е самоубил, предаде CNN. Телевизията съобщава, че на мястото на инцидента са изпратени и екипа на ФБР.

Със съобщение в "Туитър" американският президент Доналд Тръмп потвърди, че на мястото са изпратени специалисти от бюрото и допълни, че следи ситуацията от Япония.

Позовавайки се информация от местните власти СNN съобщи за много убити и десетки ранени. Инцидентът става малко повече от месец след най-смъртоносното нападение с огнестрелно оръжие в историята на САЩ, при което в Лас Вегас бяха убити 58 души, а почти 500 бяха ранени.

Няма данни за пострадали българи

В Посолството на Република България във Вашингтон няма постъпила информация за загинали или пострадали български граждани по време на стрелба в щата Тексас по-рано днес, съобщиха от Министерството на външните работи. Българското посолство остава във връзка с местните власти и следи ситуацията, се казва в съобщението до медиите.

May God be w/ the people of Sutherland Springs, Texas. The FBI & law enforcement are on the scene. I am monitoring the situation from Japan.

— Donald J. Trump (@realDonaldTrump) November 5, 2017

Подробности очаквайте по-късно на www.dnevnik.bg.