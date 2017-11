Вино се е правело още преди 8000 години в Грузия, откриха учени

© Reuters

Вино се е правело още през 5980 г. пр. Хр., показват нови открития в Грузия. Учени намериха най-старите известни досега съдове за правене и съхраняване на божествената течност на около 50 км. южно от Тбилиси.

Глинените съдове, които са на възраст близо 8000 години, още са съдържали химически следи от ферментирала алкохолна напитка, направена от грозде, разказва агенция "Ройтерс".

Досега най-ранните доказателства за производство на вино се намираха в северозападен Иран и датираха от 5400-5000 г. пр. н. е.

"Алкохолът е имал важна роля в обществата тогава, също както и в наши дни", коментира археологът от Университета на Торонто Стивън Батюк.

© Reuters

Той е един от учените, чиито открития са публикувани в журнала Proceedings of the National Academy of Sciences.

"Виното е жизненоважно за цивилизацията, каквато я познаваме на Запад. Като лекарство, социален лубрикант, променяща съзнанието субстанция и ценна стока, то е било ключово за религиозните култове, домашните аптеки, готвенето, икономиките и обществото в древния Близък изток.

Откритията са направени в две неолитни селища, в които са живели по около 60 души.

Те са се прехранвали с отглеждането на жито, овце, кози и говеда и са използвали прости оръдия на труда, направени от кости и обсидиан.

Съдовете, украсени с прости изображения на гроздове и танцуващи хора, са високи около 80 см. и широки 40. Следи от вино са открити в осем от тях.