Фотограф: Kim Kyung Hoon

Популярната мобилна игра Pokemon Go изпревари Snapchat и Pinterest по популярност в САЩ, показват данните на анализаторската компания ComScore, цитирани от онлайн изданието CNET. Мобилната игра има над 55 млн. потребители само в САЩ, но продължават съмненията доколко тя ще задържи интереса на играчите за дълго време.Играта вече е 13-ото по популярност мобилно приложение в САЩ. По продължителност на прекараното време в играта обаче тя е 4-ото по популярност приложение. Тя се нарежда веднага след Facebook, Pandora и YouTube.ComScore отбелязва, че откакто измерва дигиталната аудитория, не е регистрирала сайт или приложение, което да достига толкова голяма популярност за толкова кратко време. Pokemon Go беше пусната в началото на юли т.г.Играта бързо се превърна в сензация, като това доведе и до доста проблеми. Бяха регистрирани множество инциденти, катастрофи, влизане в забранени зони дори кражби на мобилен трафик само и само да могат да бъдат уловени всички виртуални герои на играта.Въпреки това остават съмнения дали Pokemon Go ще успее да задържи играчите за дълго време. Според анализаторската компания Axiom Capital Management вече се забелязва спад на времето, което потребителите прекарват в играта, и той ще продължава. Въпросът е доколко създателите на играта ще успеят да го задържат на достатъчно високи нива.