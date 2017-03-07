"Линкдин" няма да работи в Русия

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"Линкдин" (LinkedIn) съобщи днес, че руските власти са блокирали достъпа до професионалната социална мрежа, след като компанията не се е съгласила да се съобрази с местните закони за съхранение на лични данни, предаде "Ройтерс".

Руският регулаторен орган в сферата на телекомуникациите обяви преди това, че е получил писмо от "Линкдин", в което американката компания го уведомява, че не е склонна да прилага наредбите за съхранение на данни.

Руското законодателство предвижда интернет сайтовете, съхраняващи лични данни на руски граждани, да правят това чрез сървъри, установени в Русия. "Линкдин" не се съобрази с тази наредба, съобщи през ноември регулаторът Роскомнадзор.

Компанията е отказала да премести центровете си за съхранение на лични данни на руски граждани на територията на Русия, което потвърждава липсата на интерес от нейна страна да работи на руския пазар, посочва Роскомнадзор в комюнике.

Говорител на "Линкдин" обаче отбеляза в имейл, че компанията спазва всички действащи закони и се надява да възстанови скоро услугата си в Русия.

"Линкдин" заявява, че има над 460 милиона ползватели, от които 6 милиона в Русия. Миналата година компанията беше купена от "Майкрософт" (Microsoft) за 26 милиарда долара.