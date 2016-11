Почина певецът и композитор Ленард Коен

Между 2008 и 2013 г. Ленард Коен бе принуден да организира продължителни турнета, след като изгуби дело срещу своя бивш мениджър и партньор Кели Линч. Композиторът я обвиняваше, че тя е изхарчила спестяванията му. След присъдата Линч трябваше да плати 9 милиона долара, но тя така и не го направи.Последният му албум You Want It Darker излезе на пазара през октомври.Стилът на Коен дразнеше мнозина. Британският музикант Пол Уелър каза, че от дълбоки му бас и монотонните речитативи ми иде да си пререже вените. Но често в песните му имаше и хумор, понякога посветен на репутацията му често да се влюбва.Роден през 1934 г. в еврейско семейство в говорещ английски квартал на Монреал, Коен чете като тийнейджър Федерико Гарсия Лорка, учи се на китара от изпълнител на фламенко и събира кънтри групата Buckskin Boys.Той завършва McGill University в Монреал и скоро след като се дипломира, публикува първата си стихосбирка. Недоволен от малките си доходи, Коен се насочва към писането на песни и през 1967 г. се среща с Джон Хамънд, продуцентът, открил Дилън. Той му осигурява договор с Columbia Records, за която Коен работи пет десетилетия.