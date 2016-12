Почина Грег Лейк, едно от най-големите имена в прогресив рока

In the

Грег Лейк, едно от големите имена сред основателите на прогресив рока и член на легендарни групи като King Crimson и Emerson, Lake and Palmer, почина на 69 години.Британският музикант бе през 70-те години една от най-големите звезди на рок сцената. Сред вечните му хитове саCourt of the Crimson King и I Believe in Father Christmas.Той почина след продължителна борба с рака, съобщи мениджърът му Стюарт Янг. Би Би Си припомня, че преди 9 месеца се самоуби Кийт Емерсън, негов приятел от триото, в което свиреха с Карл Палмър."Музиката скланя днес глава в памет на това, че си отиде един велик музикант и певец, Грег Лейк", написа в "Туитър" китаристът на "Дженезис" Стив Хакет. "Още една тъжна загуба", заяви кийбордистът Рик Уейкман, който свиреше за Yes.Лейк е роден в Борнмут, получава китара на 12 години и през 1969 г. създава с Робърт Фрип групата "Кинг Кримсън" (King Crimson). Дебютният им албум In the Court of the Crimson King задава стандарти в прогресив рока.Но година по-късно Майк Джилс, един от основателите, напуска и певецът и басист Лейк отказва да работи с групата.Тогава го търси Емерсън и заедно с Палмър излизат през 1970г. в Плимут като триото, станало известно като ELP.Групата продава над 48 милиона записа, а Лейк продължи да бъде влиятелен и популярен музикант, обикалящ на турнета далеч след разпадането ѝ в края на 70-те години."Най-великата музика се ражда от любов, а не заради пари", пише в цитат на Лейк на неговия официален сайт.