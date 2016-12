Почина китаристът на Status Quo Рик Парфит

Фотограф: Luke Macgregor

Status Quo

Рок групата "Status Quo" е създадена през 1962 г. като "Спектърс", преди да получи името, с което се прочува в цял свят, през 1969 г. Тя е продала общо над 100 милиона копия на свои албуми. Най-известните хитове на "Status Qio" са "In The Army Now", "Rockin' All Over the World" и "Caroline".

На 68-годишна възраст почина китаристът на британската групаРик Парфит , съобщи Би Би Си, позовавайки се на информация от мениджъра му.Парфит е починал в болница в Испания от тежка инфекция, след като в четвъртък е приет в лечебното заведение заради нараняване на рамото при падане.