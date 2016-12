Почина актрисата Деби Рейнолдс, майка на Кари Фишър

Деби Рейнолдс и Кари Фишър при откриването на нейна звезда на Алеята на славата в Холивуд на 13 януари 2016г.



Деби Рейнолдс през 1988г. с Тод и Кари Фишър.



Американската актриса Деби Рейнолдс, станала световно известна с партньорството си с Джийн Кели в мюзикъла "Пея в дъжда" (Singin' in the Rain, 1952), почина от инсулт ден след като от инфаркт почина дъщеря ѝ Кари Фишър.Тя е била в дома на сина си Тод Фишър, където са обсъждали подготовката за погребението на актрисата, която се прочу с ролята си на принцеса Лея от "Междузвездни войни".Според него внезапната кончина на сестра му е била твърде голям шок за майка му и в последните си думи Деби Рейнолдс казала само, че иска да бъде с Кари.Тя беше една от последните представителки на висшата аристокрация на Холивуд, коментира актьорът Уилям Шантър. Британският актьор Стивън Фрай изпрати съболезнования с думите, че след "смазващия удар от загубата на Кари Фишър сега семейството понася нов удар".Рейнолдс бе звезда в поредица от големи музикални и комедийни филми на Холивуд през 50-те и 60-те години, след като стана прочута едва на 19 години в Singin' in the Rain.През 1964 г. е номинирана за оскар, но получава такъв чак през 2015г. за цялостен принос, като наградата беше връчена от дъщеря ѝ.Кари и Тод Фишър са от краткия ѝ брак с певеца Еди Фишър, с когото тя се развежда след 4 години, след като узнава за любовната му връзка с Елизабет Тейлър. След това той става един от многото съпрузи на Тейлър.Рожденото ѝ име е Мери Франсис Рейнълдс, но по предложение наго сменя на Деби, след като на 16-годишна възраст печели конкурса за красота "Мис Бърбанк" и я открива агент за търсене на таланти.В кариерата си тя си е партнирала с имена като Франк Синатра и Бет Дейвис, често се появява по телевизията, а през 1968г. започва и собствено шоу по NBC, но рядко получава роли на големия екран.Деби Рейнолдс има още два брака, завършили катастрофално, защото съпрузите ѝ пропиляват парите ѝ за хазарт или неподходящи начинания в Лас Вегас и я докарват до личен банкрут. "Има добри мъже и сред тях са баща ми и синът ми Тод, но се случи така, че все се женех за идиоти, поради което отдавна съм се отказала от мъже, имам много лош вкус за тях", сподели тя през 2010г. в интервю."Ройтерс" цитира обяснението ѝ как организира живота си: "Винаги следвам 5-годишен план. Преживяла съм днешния ден и няма да се разочаровам в следващите 5 години. Винаги си представям един дълъг тунел със светлина в края му. Знам, че мога да премина през него и че ще ми отнеме 5 години. Вече съм преминала през много тунели, но продължавам да се опитвам и никога не се отказвам."