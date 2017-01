Почина Гордън Кей - Рене от сериала "Ало, ало!"

Кей (в центъра, с вратовръзката) като Рене Артоа в сериала "Ало, ало"

["София филм фест"]

На 75-годишна възраст е починал актьорът Гордън Кей, известен с образа на Рене от комедийния сериал "Ало, ало!", предава Би Би си.Героят на Кей бе един от най-известните в хумористичната поредица, която осмиваше фиктивни борци на Съпротивата във Франция по време на Втората световна война. Той играеше съдържателя на кафене Рене Артоа.Кей е роден в Хъдърсфилд, Великобритания на 7 април 1947 г. Дебютът му е в сапунената опера "Коронейшън стрийт", последван от участия в комедийните сериали "Докато смъртта ни раздели", It Ain't Half Hot Mum and Are You Being Served? През 1982 г. получава ролята в "Ало, ало!", която играе през следващите 10 години. Кей се снима във всичките 84 епизода на сериала, както и в сценичната адаптация по него.Последната поява на Кей на екран бе в единичен епизод на "Ало, ало!", заснет 13 години след края на сериала през 2007 г. Актьорът участваше и в комедийното предаване на Би Би Си "Револвер" през 2004 г.