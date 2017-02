Почина джазменът Ал Жиро

Ал Жиро



"Breakin’ Away", "We’re in This Love Together", "After All" "Boogie Down" "Never Givin’ Up" .

Една от най-популярните фигури на съвременната джаз музика - многократният носител на награди "Грами" Ал Жиро, почина тази вечер на 76-годишна възраст в Лос Анджелис, предадоха световните медии, като се позоваваха на съобщение на личния сайт на музиканта."Най-важното в живота му беше грижата за близките. Второто по-важност беше музиката. Трето нямаше. А музиката беше неговият начин да се грижи за хората", се казва в изявлението, публикувано на сайта.Наскоро Жиро е бил приет в болница и е отменил част от обявените си концерти.Ал Жиро е роден през 1940 г. в Милуоки, Уисконсин. Смятан е за един най-добрите джаз певци в света. Печелил е пет пъти престижната награда "Грами". През 2007 г. изнесе концерт в България заедно с друга музикална звезда - Джон Бенсън.Сред най-популярните му парчета са