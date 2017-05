Почина Крис Корнел от "Саундгардън" и "Аудиослейв"

© Associated Press

Вокалистът на "Саундгардън" (Soundgarden) и "Аудиослейв" (Audioslave) Крис Корнел почина на 52 години, съобщи британският таблод "Мирър".

Агентът му нарече смъртта на Корнел "внезапна и неочаквана" и заяви, че семейството му е в шок. Все още не са известни причините.

Корнел почина часове след последния си концерт, който бе снощи в Детройт. Част от него можете да видите във видеото.

Корнел бе една от водещите фигури на гръндж сцената през деветдесетте. Освен в Soundgarden и Audioslave, той бе основател и фронтмен на Temple of the Dog. Негово дело бе и саундтракът на "Казино Роял" You Know My Name.

Soundgarden бе основана през 1984 г. от Корнел и се разпадна през 1997 г., само за да се събере отново през 2010 г. С 22 млн. продадени албум, тя бе част от четирите култови гръндж банди от Сиатъл, заедно с Alice in Chains, Nirvana и Pearl Jam.

Освен че работеше по многобройни солови проекти, през 2001 г. Корнел основа и супергрупата Audioslave, заедно с бившите членове на Rage Against The Machine Том Морело, Тим Комърфорд и Брад Уилк.

Подробности очаквайте по-късно на www.dnevnik.bg.