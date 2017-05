Почина актьорът сър Роджър Мур

© Associated Press

Актьорът Роджър Мур, чиято най-известна роля е тази на Джеймс Бонд, почина на 89 години.

Новината съобщи семейството му, цитирано от британските медии. "Той си отиде днес след кратка, но смела борба с рака", обявиха децата му от Швейцария.

Той участва в седем от екранизациите за легендарния агент 007, включително в "Живей и остави другите да умрат" ( Live and Let Die) и "Шпионинът, който ме обичаше" (Spy Who Loved Me).

Актьорската му кариера обхваща 8 десетилетия и макар да бе най-прочут като "третият Бонд", се занимаваше и с хуманитарна дейност, като през 1991 г. стана посланик на добра воля на УНИЦЕФ.

Роден в Лондон през 1927 г., той работи като модел в началото на 50-те години, след което подписва 7-годишен договор с кино гиганта MGM. След няколко първи филма Мур става популярен на малкия екран.

"В ранните ми актьорски години ми казваха, че за да успееш, се нуждаеш от характер, талант и късмет в еднакви съотношения. Бих оспорил това. За мен си е 99% късмет. Не е достатъчно да си талантлив, ако не си на правилното място в подходящото време", каза той преди три години в интервю за "Гардиън".

Мур приема ролята на Джеймс Бонд при второто предложение, защото първия път бил обвързан с ангажименти към телевизионни филми. Когато Шон Конъри се оттегля от поредицата, той го замества и първата екранизация се появява през 1973 г. След "Живей и остави другите да умрат" Мур играе в още 6 филма за агента в следващите 12 години. Това го прави и актьора, най-дълго изпълнявал ролята, до оттеглянето му през 1985 г., когато бива наследен от Тимъти Далтън.

"Няма недостатъци в това да станеш известен като Бонд. Когато съм навън, хората често ми казват "г-н Бонд" и аз нямам нищо против. Защо да имам", коментира той.

През 1999 г. е отличен с Ордена на британската империя, а през 2003 г. получава и рицарска титла не заради шпионските филми, а заради благотворителната си дейност, на която се отдава в значителна степен заради познанството си с Одри Хепбърн.