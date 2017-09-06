Почина журналистът Биляна Пилц

Почина журналистът Биляна Пилц

© БНТ



Журналистът Биляна Илиева Лалова-Пилц почина след продължително боледуване, съобщи БНТ, където тя до последно работеше. Биляна Пилц е завършила източноевропейски изследвания в Свободния университет в Берлин.


Преди да започне работа в БНТ, тя беше част от екипа на вестник "Дневник".


"Дневник" поднася своите най-искрени съболезнования на семейството и близките и.

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Коментари (5)
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  1. 1 Профил на КМЕТ В СЯНКА
    КМЕТ В СЯНКА
    Рейтинг: 4362 Неутрално

    Бог да я прости.

    ИСТИНАТА Е ПО-СИЛНА ОТ ВСЯКА ВЛАСТ !ДОБРИЯТ ДАНЪКОПЛАТЕЦ СЕ ОСИГУРЯВА 40 ГОДИНИ И СЕ ВЪЗНАСЯ 2 МЕСЕЦА ПРЕДИ ПЕНСИОНИРАНЕТО !!!
  2. 2 Профил на Peni Nikol
    Peni Nikol
    Рейтинг: 8838 Неутрално

    Лека й пръст!

  3. 3 Профил на voyko
    voyko
    Рейтинг: 1823 Неутрално

    Почивай в мир.

  4. 4 Профил на Един препатил
    Един препатил
    Рейтинг: 3108 Неутрално

    Бог да го прости. Журналиста.

    Прощавайте, Биляна Пилц. Нека Господ приеме душата Ви.

    И да влее малко разум в главите на безумците, които решиха, че се борят със сексизма като говорят за жените в мъжки род.

  5. 5 Профил на neut
    neut
    Рейтинг: 5995 Неутрално

    Бог да я прости!

    In the forest all animals are equal except a few that are more equal than the rest




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