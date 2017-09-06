Почина журналистът Биляна Пилц

Журналистът Биляна Илиева Лалова-Пилц почина след продължително боледуване, съобщи БНТ, където тя до последно работеше. Биляна Пилц е завършила източноевропейски изследвания в Свободния университет в Берлин.
Преди да започне работа в БНТ, тя беше част от екипа на вестник "Дневник".
"Дневник" поднася своите най-искрени съболезнования на семейството и близките и.
КМЕТ В СЯНКАРейтинг: 4362 Неутрално
Бог да я прости.ИСТИНАТА Е ПО-СИЛНА ОТ ВСЯКА ВЛАСТ !ДОБРИЯТ ДАНЪКОПЛАТЕЦ СЕ ОСИГУРЯВА 40 ГОДИНИ И СЕ ВЪЗНАСЯ 2 МЕСЕЦА ПРЕДИ ПЕНСИОНИРАНЕТО !!!
Peni NikolРейтинг: 8838 Неутрално
Лека й пръст!
voykoРейтинг: 1823 Неутрално
Почивай в мир.
Един препатилРейтинг: 3108 Неутрално
Бог да го прости. Журналиста.
Прощавайте, Биляна Пилц. Нека Господ приеме душата Ви.
И да влее малко разум в главите на безумците, които решиха, че се борят със сексизма като говорят за жените в мъжки род.
neutРейтинг: 5995 Неутрално
Бог да я прости!In the forest all animals are equal except a few that are more equal than the rest