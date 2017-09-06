Почина журналистът Биляна Пилц

© БНТ

Журналистът Биляна Илиева Лалова-Пилц почина след продължително боледуване, съобщи БНТ, където тя до последно работеше. Биляна Пилц е завършила източноевропейски изследвания в Свободния университет в Берлин.

Преди да започне работа в БНТ, тя беше част от екипа на вестник "Дневник".

"Дневник" поднася своите най-искрени съболезнования на семейството и близките и.