Адел, Лейди Гага и "Ред хот чили пепърс" ви поздравяват за Коледа (видео)

Хит в социалните мрежи преди предстоящите коледни празници стана клип от поредицата на комика Джеймс Кордън "Автомобилно караоке". В специалното издание на рубриката участват редица известни изпълнители, участвали през годината в шоуто като Адел, Лейди Гага, Елтън Джон, Марая Кери, "Ред хот чили пепърс", Крис Мартин, Гуен Стефани и др. и "заедно" изпълняват коледната песен на Марая Кери "All I want for Christmas is You".