Видеогалерия: 10 незабравими дуета с Джордж Майкъл

Вестта за смъртта на Джордж Майкъл разтърси света на Коледа. Обичаният поп-изпълнител почина на 53 години в дома си от остра сърдечна недостатъчност. В негова памет "Дневник" подбра 10 от най-ярките му изпълнения в дует с други музикални знаменитости през годините.



1. С Арета Франклин - I Knew You Were Waiting, 1987 г.

2. С Елтън Джон - Don't Let The Sun Go Down On Me, 1992 г.

3. С Уитни Хюстън - If I Told You That, 2000 г.

4. С Queen в памет на Фреди Меркюри - Somebody to love, на живо в Лондон, 1992 г.

5. С Лучано Павароти - Don't let the sun go down on me, 2000 г.

6. С Пол Маккартни - Drive My car, 2005 г.

7. С Мери Джей Блайдж - As, 1998 г.

8. С Мутя Буена - This Is Not Real Love, 2007 г.

9. С Елтън Джон и Пол Янг - Every Time You Go Away, 1986 г.

10. Със Стиви Уондър - Love's In Need Of Love Today, 1985 г.