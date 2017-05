Видео: На дискотека със C-3PO, Вейдър и Хан Соло

Бар отвори вратите си за фенове на научнофантастичната филмова поредица "Междузвездни войни" в Лос Анджелис, съобщи "Ройтерс".

The Cantina of Scum and Villainy ("Пивницата за отрепки и подлост") ще съществува за кратко в Холивуд и ще приема само посетители, облечени като научнофантастични герои.

"Исках да направя място, където запалянковци и "косплейъри" (хора, които се обличат като измислени герои) могат да се съберат в костюми. В главата ми това е място за игра, а ние сме играчките", разказва създателят на бара Дж. С. Райфенберг пред "Ройтерс".

"Наистина се чувстваш като транспортиран в далечната галактика - все едно си на абсолютно различно място", твърди пред агенцията Джейми Коста, посетител, облечен като Хан Соло.

Барът, чието име е цитат от първия филм от поредицата, ще остане отворен до края на юни.