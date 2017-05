Видеогалерия: Пет песни в памет на Крис Корнел

Днес почина рок звездата Крис Корнел - един от основоположниците на гръндж звука през 90-те години на XX век. Една от най-известните му песни е сингълът Black Hole Sun на Soundgarden. Тя е наградена с "Грами" през 1995 г. за най-добро хард рок изпълнение и е номинирана за най-добра рок песен.

Корнел бе една от водещите фигури на гръндж сцената през деветдесетте. Освен в Soundgarden и Audioslave, той бе основател и фронтмен на Temple of the Dog. Негово дело бе и саундтракът на "Казино Роял" You Know My Name.

Soundgarden бе основана през 1984 г. от Корнел и се разпадна през 1997 г., само за да се събере отново през 2010 г. С 22 млн. продадени албум, тя бе част от четирите банди от Сиатъл, станали синоним на грънджа - заедно с Alice in Chains, Nirvana и Pearl Jam.

Освен че работеше по многобройни солови проекти, през 2001 г. Корнел основа и супергрупата Audioslave, заедно с бившите членове на Rage Against The Machine Том Морело, Тим Комърфорд и Брад Уилк.