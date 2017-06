Видеогалерия: Пет забележителни изпълнения на Даниел Дей-Люис

Даниел Дей-Люис - един от най-уважаваните актьори на своето поколение, обяви че прекратява актьорската си кариера на 60-годишна възраст. Британец от ирландски произход, Дей-Люис е единственият актьор, печелил три награди "Оскар" за главна мъжка роля, номиниран е и още два пъти в същата категория. "Дневник" избра пет изпълнения от наистина впечатляващата му кариера.

Ролята на хищен търсач на нефтени находища в "Ще се лее кръв" (There Will Be Blood) на Пол Томас Андерсън от 2007 г. е една от най-известните роли на Дей-Люис, донесла му втората награда на Американската академия.