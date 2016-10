Защо е полезно и да бездействате

Фотограф: Георги Кожухаров

Трябва ли да забавите темпото? Списание

10 въпроса, които могат да ви помогнат с отговора.

1. По-заинтересовани ли сте за работата си, отколкото за семейството, хобитата или каквото и да било друго?

2.

Пренебрегвате ли здравето (здравословно хранене или спорт), защото сте твърде заети на работното място?

3.

Приятелите ви или семейството оплакват ли се, че работите твърде много?

4.

Работите ли повече от колегите си?

5.

Постоянно ли отговаряте на имейл и работите с телефона, навсякъде, по всяко време?

6.

Губите ли представа за времето с извинението "Ще довършва само един имейл", само за да погледнете часовника и да видите, че са минали два часа?

7. Работата ли е основната ви тема за разговор?

8.

Вярвате ли, че да работиш дълго време е приемливо, стига да обичаш това, което правиш?

9. Пропускали ли сте семейни или социални събития, защото сте били твърде заети?

10. Мислите ли за работа, докато другите говорят, когато сте в почивка или докато сънувате?

Ако отговарите с "да" на повече от половината въпроси, е ясно, че трябва да намалите оборотите. И да пристъпите към конкретни действия. Знаем, че знаете или сте чели всички тези съвети, но ако не ги спазвате, е полезно да си ги припомните отново.

1. Приоритетизирайте

Това, че една идея е добра, не значи, че трябва да се впуснете в изпълнението й веднага и това, че може да се направи, не значи, че трябва да се направи,

Съветът им е - погледнете критично към списъка с ангажименти, които трябва да поемете, и ги подредете по значение. Фокусирайте се върху онова, което е наистина важно.

В книгата си The Power of Less Лео Бабаунта препоръчва на ден да се избират до три най-важни задачи за деня и те да се вършат първи. Погледнете своя списък със задачи. Вероятно в него има повече от три неща, както и повече от три страници. Какво би се случило, ако в списъка имаше само три задачи? Опитайте се да се награждавате за това, че сте останали фокусирани върху тях, като си вземете почивка - за четене, разходка или дори дрямка (ако офисът го позволява), преди да продължите с другите задължения.

2. Бъдете фокусиран

не е достатъчно просто да забавите темпото - трябва наистина да мислите само и единствено за това, което вършите в момента. Това означава, че когато се уловите да мислите за нещо, което трябва да направите, или за нещо, което вече се е случило, или какво е могло да се случи, се върнете обратно към настоящия момент.

Само 2.5% от хората имат способността да се фокусират напълно върху повече от една задача по едно и също време. Това означава, че за останалите 97.5% "мултитаскингът" прави нещата по-трудни, а не по-лесни.

3. Не правете нищо поне 15 минути, след като се събудите

Някога случвало ли ви се е да хванете смартфона или лаптопа веднага, след като отворите очи? А това: изтъркулвате се от леглото две секунди, след като сте се събудили и вече сте си направили списък с 10 неща, които трябва да свършите?

Впускането в деня би било по-лесно, ако използвате първите 15 минути след събуждане, за да подредите мислите в главата си. Вместо да ставате веднага, настройте алармата си с 10 минути по-рано от обичайното и използвайте времето, за да посрещнете деня. Десет минути излежаване, оправяне на леглото и пиене на вода ще ви освободят от бързането и напрежението и ще ви дадат тон за останалата част от деня.

Ако мислите, че ви трябва кафе, сутрешни новини или вглъбяване в имейлите, променете тези навици за седем дни и вижте дали ще се чувствате по-добре.

4. Откачете се

Не бъдете на линия по цял ден. Ако носите навсякъде мобилен телефон с неограничена интернет връзка, го изключете. Дори ще е по-добре, ако се научите да не го взимате със себе си, когато е възможно.

Фотограф: Анелия Николова

Ако работите на компютър през повечето време от деня, намерете кога да се "откачите", за да се фокусирате върху други неща. Това, че постоянно сме в онлайн режим, означава, че сме обект на чести прекъсвания, стресирани от постоянния поток от информация. Трудно е да забавите темпото, когато постоянно проверявате новите съобщения, които получавате,

Или поне обърнете повече внимание на качеството, отколкото на количеството

Вместо да се включвате във всяка дискусия, да следвате всеки блог и т.н., използвайте всяка възможност, която ви се удава, опитайте се да правите по-малко неща, които наистина придават стойност на живота ви. Изберете три или четири блога. Изберете една организация, чиито действия имат ефект и я подкрепяйте.

Като замените количеството с качество животът ви ще стане по-малко стресиращ, а преживяванията по-задоволяващи.

5. Проверявайте си пощата само два пъти на ден

Това включва и туитър, фейсбук, спортни резултати, блогове - всичко. Проверяването на тези страници се превръща в навик, който отнема време, което може да използвате, за да правите нещо, което ви прави... щастлив.

6. Намерете си хоби

Опитайте нещо ново, не е задължително да сте добър в него. Достатъчно е то да ви вълнува и развива вашата креативност. Пробвайте йога, скално катерене, тичане, дърворезба, сърфиране, четене, градинарство, шах, рисуване, създаване на музика.

7. Хранете се бавно

Вместо да натъпквате храната в гърлото си максимално бързо, което води до чувство за преяждане и ви лишава от удоволствието от нея, се научете да се храните бавно. Замисляйте се над всяка хапка. Оценявайте вкусовете, консистенцията. Бавното хранене създава усещане за ситост с по-малко храна и прави храненето по-приятно.

8.

Просто дишайте

Когато усетите, че сте прекалено забързан или сте под стрес, направете пауза и поемете дълбока глътка въздух. После още няколко. Усетете как въздухът навлиза в тялото ви, а стресът го напуска. Като се фокусирате върху всяко вдишване, се връщате към настоящето и забавяте ритъм.

9. Оценявайте природата

Много от нас стоят затворени у дома, в офисите, автомобилите и влаковете през повечето време, като рядко ни се удава шанс да излезем навън. Често когато хората излязат, говорят по мобилните си телефони. Вместо това използвайте времето, в което сте навън, за да наблюдавате природата, да дишате чист въздух, да се насладите на заобикалящите ви вода, зеленина.

Излизайте навън винаги, когато е възможно, или намерете заниманията, които да вършите навън, като разходки сред природата, туризъм, плуване и други. Опитвайте се да правите това ежедневно - бъдете сам или с любимите хора. Може да направите и служебни срещи като разходка вместо между четири стени.

10. Дайте си време, за да се подготвите преди тръгване

Ако постоянно бързате за ангажименти или места, на които трябва да бъдете, това е, защото не оставяте достатъчно място в програмата си за подготовка и път. Организирайте програмата си така, че да имате въздух за тези неща. Ако смятате, че са ви необходими едва 10 минути, за да се подготвите за работа, оставете си 30 - 40 минути, за да не ви се налага да бързате или да се гримирате в колата.



Ако изчислявате, че ще се необходими 10 минути да стигнете до определено място, си оставете 2-3 пъти повече, за да пътувате спокойно и дори да пристигнете по-рано.

11. Фокусирайте се върху хората

Твърде често прекарваме време с приятелите, семейството или на срещи с колеги, но мислите ни не са с тях. Разговорите ни се прекъсват от устройства. Там сме, но мислим за нещата, които имаме да правим. Слушаме, но мислим за себе си и това, което искаме да кажем.

Фотограф: Юлия Лазарова

Никой от нас не е имунизиран срещу това, но със съзнателни усилия можете да изолирате външния свят и да бъдете с човека, с когото сте в конкретния момент. Това означава, че ще прекарате по-пълноценно дори малкото време със семейството и приятелите ви. Както и че наистина ще се свържете с хората, вместо просто да се срещате с тях.

И прекарвайте време с хората, които обичате



Отношенията с хората са основата на смислен живот. Споделянето на тайни, страхове и надежди с някой друг са най-сигурният начин да забавите темпото и да се насладите на живота. Без близък контакт с други хора се превръщаме с студени, самотни същества. Оставяйте си време всеки ден, което да прекарвате с онези, които обичате, и няма да имате нищо, за което да съжалявате в края на живота си.

12. Научете се да казвате "не"

Спрете да поемате повече отговорности. Разбира се, доброволчеството е добър начин да прекарвате времето си, но да се разкъсвате между много задачи едновременно може да ви лиши от удоволствие. А светът се нуждае от него повече от всичко.

Фотограф: Цветелина Белутова

13. Направете нещо безсмислено или не правете нищо

Дори в началото да можете да го правите само за 20 минути на ден. Не четете нищо, за да подпомогнете кариерата си или да впечатлите приятелите. Направете нещо безсмислено, като да прескачате камъни над езеро. Или правете кюфтета от кал с децата си. Може и да се покатерите на дърво. Поровете се в спомените си, защото сте правили повечето от тези неща, когато сте били деца.

За някои да не правят нищо изисква упражняване. Правенето на нищо е изкуство само по себе си. Няма правила, но когато започнете, помнете, че обратното на това да правиш нищо не е мързелът. Обратното на заетост е уединение. Обратното на заетостта е спокойствието.



Всяко едно от тези неща са изключително важни за доброто ви здраве, щастие и отношения.

The Power of Less : The Fine Art of Limiting Yourself to the Essential... in Business and in Life на

Entrepreneur поставятвърдят редакторите на изданието.Лео Бабаунта казва и чеПовече съвети за забавяне на темпото може да откриете и в книгатаЛео Бабаунта и в рубриката "Дневник за бавен живот" Какви са вашите начини да забавите темпото може да споделяте във форума.