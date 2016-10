Спри и се заслушай със Sentimental Swingers

Фотограф: Елена Ненкова

Вера, Деси и Рони - суинг трио, което пресъздава красотата и емоцията на суинг музиката с впечатляващи изпълнения на композиции от 30-те, 40-те, 50-те и 60-те години на миналия век и бляскаво присъствие на сцена.



Трите дами представят своята селекция от песни за "забавяне".

Заглавия от плейлиста:

Насекомикс –

Sentimental Swingers саBing Crosby & Andrews Sisters – Don't Fence Me InElla Fitzgerald and Louis Armstrong – Isn't This a Lovely DayElla Fitzgerald – Autumn in New YorkElla and Louis – Moonlight in VermontElla & Louis - TenderlyElla and Louis - Stars Fell on AlabamaElla and Louis - The Nearness of YouBillie Holiday – Lady Sings The BluesElla Fitzgerald – September SongElla Fitzgerald & Louis Armstrong – SummertimeBjork – All Is Full of LoveLazy StoriesKan Wakan – I Would'Lauryn Hill – Rebel