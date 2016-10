Карл Оноре: Светът се превърна в гигантски бюфет и ние се втурваме през глава да имаме всичко

Скоростта често е инструмент на отричането, начин за избягване на дълбоките проблеми, казва Оноре.

Той е един от десетте най-добре продавани канадски автора на нехудожествена литература и търсен лектор, който говори за философията на бавния живот по света. И прие поканата на "Дневник" да поговорим за бавно, бързо и други важни въпроси.

- Промени се напълно, така че за мен тази граница е много ясна. "Преди" се опитвах да правя повече и повече неща за колкото се може по-кратко време. Всичко за мен беше свързано със скоростта и количеството. Чувствах се притиснат непрекъснато. "Сега" подхождам към всяко нещо, стремейки се да го направя колкото се може по-качествено, а не колкото се може по-бързо.

Това донесе в живота ми огромна промяна, свързана с начина, по който възприемам времето – вече не се чувствам зависим от него. Сякаш имам достатъчно за всичко.



Това не е парадокс. Става дума за намиране на правилния баланс и за това да не си маниакално невротичен през цялото време.

Постоянната свързаност с технологиите и интернет също се заплаща тежко – изяжда личното ни време, разсейва ни, влошава мисленето ни и причинява умора. Това послание вече е споделяно. Дори хай тех компании като Hewlett-Packard, която предупреждава, че непрекъснатите електронни прекъсвания понижават

коефициента ни с 10 точки, или два пъти ефекта от пушене на марихуана. Когато сме "включени" твърде дълго, технологията, предназначена да ни свързва, ни разделя, защото ставаме неспособни да отдадем цялото си внимание на хората, които са в реалния свят. Ако използваме мрежата интелигентно, тя може да обогати живота ни с информация и социални връзки. Ако се пристрастим, може да ни смаже.

Човешките същества се нуждаят от моменти на мълчание и усамотяване, за да си починат и презаредят, за да могат да мислят творчески и в дълбочина; за да погледнат навътре в себе си и да се изправят срещу въпроса "Кой съм аз? Какво е мястото ми в света? Какъв е смисълът на живота? Не си способен на вглъбяване, когато умът ти постоянно се чуди дали имаш ново съобщение в

винаги включени, прави по-трудно да спрем и да се вгледаме в красотата на живота. Когато очите ни са вторачени в екраните, пропускаме детайли, фините зрънца от света около нас. Губим радостта сами да откриваме, губим случайностите – например когато се придържаме към маршрута, препоръчан ни от GPS устройството ни. Ако пътуването ни в чужбина включва непрестанен поток информация – статуси, туитове, аудио-видео кадри към приятели и семейство, никога не можем напълно да се потопим в едно ново място.

"Бавното" е могъща философия, която може да промени света според Оноре.

Бавното" не е някаква мода, за която прочиташ в неделния вестник и след два месеца е изчезнала. Вярвам, че "бавното" е могъща философия, която може да промени света.

На скептиците бих препоръчал да хвърлят поглед върху историята на социалните революции. Вземете например възхода на феминизма. През 60-те, когато феминистките твърдят, че светът е несправедлив и моментът за промяна е дошъл, реакцията на масата е: "Не, той винаги е бил такъв. Вие не може да го промените. Връщайте се в кухнята!" Но погледнете каква е ситуацията днес. Очевидно е нужно да се извърви дълъг път, за да създадеш свят с перфектно полово равноправие, но жената от настоящето трудно може да си представи колко жестоко е бил ограничен живота на баба й. Наблюдавам моята сестра и моята баба и се удивлявам на промяната от само две поколения. Зеленото движение има подобна траектория – било е отхвърлено като глезотия на хипита и наивници преди 30 години, но днес се изкачва все по-нагоре в политическия дневен ред.

"Скоростта често е инструмент на отричането, начин за избягване на дълбоките проблеми", твърди Оноре.

В една култура на бясно консуматорство единственото, което има значение, е крайният продукт. Само че в наши дни хората осъзнават, че процесът, чрез който той е създаден, също е от значение. Вече

Бавно" не значи правим всичко като охлюви. Би било абсурдно и не много ефективно! "Бавното" означава да правиш нещата с правилната скорост. Значи да знаеш кога трябва да действаш бързо и да вземаш скоростни решения и кога да отпуснеш юздите и да отделиш време да мислиш, да слушаш и размишляваш.



Ако човек успее да постигне този баланс, ще е по-продуктивен и креативен и по-малко склонен към грешки. А в дългосрочна перспектива ще разполага с повече време.

Оноре: Единственото време, в което все още се изкушавам да бързам, е когато шофирам

Ако сте работодател, може да пробвате следното –

к

та ви

(

Споделете три лесни стъпки, ако сме решили да променим режима си

а. Правете по-малко. Направете си "

Not to Do"

(Да не правя)

списък и премествайте там по една точка на ден от "

To Do"

(Да направя) списъка си. След това започнете да местите повече.

b.

Намерете си бавно хоби (четене, плетиво, йога, рисуване и т.н.) и го вмъкнете в програмата си, за да ви имунизира срещу вируса на бързането.

c. Научете някои техники за изчистване на съзнанието. Като да вдишвате и издишвате дълбоко няколко пъти при нарастваща паника. Това ще успокои тялото и ума ви.

Сега за какво ви се налага да бързате и да се състезавате с часовника?

- Единственото време, в което все още се изкушавам да бързам, е когато шофирам.

