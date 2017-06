Почти една трета от хората по света са с наднормено тегло

© Reuters

Над 2.2 милиарда души по света или почти една трета от цялото земно население, тежат повече от нормалното и здравословното. Броят на хората с наднормено тегло или с болестно затлъстяване расте постоянно в последните десетилетия и заедно с него - случаите на преждевременна смърт, заради заболявания и състояния, свързани с този проблем.

Това показва глобален анализ на здравните данни от 195 държави по света за 2015 г., публикуван тази седмица в New England Journal of Medicine и цитиран в "Ройтерс". Изследването е част от поредица подобни мащабни проучвания на Institute for Health Metrics and Evaluation, които проследяват как се изменя теглото и заболеваемостта на света от 1990 г. досега.

За тези 25 години, откакто се води общата статистика, смъртните случаи заради проблеми, свързани с наднорменото тегло, са скочили с 28%. Над 4 милиона души са починали преждевременно през 2015 г. заради сърдечно-съдови болести, диабет, рак и други заболявания, за които излишните килограми са сериозен рисков фактор. При над 60% от тези смъртни случаи наднорменото тегло е факт. Анализаторите на данните наричат положението "тревожна световна здравна криза".

Инфографика от анализа за 2013 г.

Вижда се бързият ръст на проблема спрямо статистиката за 2015 г.

Източник: Institute for Health Metrics and Evaluation

Затлъстяването е проблем на 108 млн. деца по света (220 хиляди от тях в България) и на още 600 милиона възрастни, показва още статистиката. Зтлъстяване се отчита при индекс на телесната маса над 30 - индексът се изчислява като съотношение между ръста и теглото и нормата е между 18 и 25 ИТМ.

В много държави епидемията засяга повече децата, отколкото възрастните и това е знак за лошо възпитание в хранителни навици и култура на движение, но също и на икономически фактори, отчитат анализаторите. На първо място по затлъстели деца с 13% от всички деца е САЩ, а на първо място по затлъстели възрастни с 35% от населението е Египет.

Урбанизацията и икономическото развитие са съществени фактори за тенденцията най-вече в бедните държави като Индия, където хората все повече се отдръпват от традиционното хранене с повече зеленчуци и залагат на преработените храни, богати на захар и мазнини. Изследвания в Мексико, Бразилия, Китай, Южна Корея и Великобритания, показват че от 1990 г. насам цените на преработените храни падат, докато тези на плодовете и зеленчуците се вдигат.

По изчисленията на Световната здравна организация, броят на хората с наднормено тегло се е удвоил от 1980 г. досега, достигайки измеренията на пандемия. Същевременно статистиката на ООН показва, че други 800 милиона души, включително и 300 млн. деца по света, гладуват.