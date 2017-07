Кои са най-общителните хора на света и от какво са болни

Източник: Британската фондация за хора със синдрома на Уилямс (http://www.williams-syndrome.org.uk)

Усмихнат до уши 12-годишният Илай Деанджело се запътва към един сърдито изглеждащ моторист в кожени дрехи, който тъкмо паркира харлито си пред един ресторант. Само с няколко думи Илай кара мъжът да се озари и да го прегърне, а момчето накрая го изпраща с думите "Обичам те!".

Сходно нещо се случва и час по-късно, когато младият господин уверено заговаря група тийнейджърки с апатия в очите, каквато само група тийнейджърки може да демонстрира. На втората минута ухилени момичетата вече му рисуват двуглаво зомби с китара, както Илай сам си е поискал, защото видял нещо подобно в клип на любимия си Алис Купър.

Илай Деанджело е главният герой в нова документална книга със заглавието "Момчето, което обичаше прекалено много" ("The boy who loved too much") на бостънския журналист Дженифър Латсън, за която разказва NYmag. Момчето страда от рядко генетично заболяване, наречено синдром на Уилямс, известно също и като "синдромът на душата на компанията", а общителността и любвеобвилността му към случайни хора са всъщност симптоми на заболяването му.

Способността на Илай за секунди да "разчупи лед" с всякаква дебелина с всякакви непознати хора е толкова безотказна, че чак изглежда като суперсила, пише авторката на книгага, която в продължение на три години следи живота на момчето и семейството му. Без изобщо да се суети и свени, той винаги намира правилните думи, с които да заговори непознат, да му направи комплимент или да му зададе въпрос, с който да го разсмее.

Няма такъв случай, в който непознаните да не са му откликнали с усмивка и прегръдка почти мигновено, освен, разбира се, когато без изобщо да подозира, Илай е абсолютно нетактичен (тогава да се стигне до прегръдката просто отнема повече време). Например когато попитал с тревога едно момиче с акне какво й се е случило на лицето, или пък когато възкликнал срещу възрастен мъж "Звучиш като чудовище!", като се опитвал да му направи комплимент, че гласът му наподобява този на любимия му герой от "Улица "Сезам" - Бисквитеното чудовище.

Но дори и в тези моменти хората му прощават и приемат искрените му въпроси като загриженост или объркване, вместо като злонамереност, защото злонамереността изобщо не присъства в неговото същество, както и на другите хора със синдрома на Уилямс.

Обаче тази прекомерна общителност и отсъствието на каквито и да е задни мисли за другите хора поставят Илай в опасност, защото е наивен, а има и лоши хора. В проучването си Латсън е чула за много коравосърдечни случаи на злоупотреба с доверието на хората с Уилямс за пари, за съучастничество в престъпления или за секс. Неотдавна млад мъж от Канзас със същия синдром бил осъден на 15 месеца затвор, защото услужил на някакъв човек със 100 долара, а въпросният човек се оказало, че събира пари, за да направи бомба, дава пример журналистката.

Видео от Американската асоциация на хората със синдрома на Уилямс

Синдромът на Уилямс е много особен и рядък невродегенеративен проблем, който забавя развитието - както умственото, така и физическото. При хората, родени с тази генна мутация, се "чупи" дългото рамо на седмата хромозома, при което се губят около 26 гена и функциите им (процесът на чупенето се нарича делеция).

Точно това нарушение на генетичния код предопределя, че хората със синдрома на Улиямс ще са по-общителни и неконтролируеми в емоциите си, ще имат особен афинитет към музиката и ще са абсолютни алтруисти. Те се отличават със специфични черти на лицето, също като хората със синдрома на Даун, и понякога имат раздалечени и криви зъби. Трудно запомнят имена и лица, но никой не им се сърди за това. Като деца може да имат затруднения в ученето и в това да се обслужват сами, а като възрастни с малко помощ са отлични доброволци за работа с животни или възрастни хора, защото са много грижовни и внимателни.

И макар че наистина звучат като супер герои и като душата на компанията, болестта е свързана и с много мъки за тези герои. Хората със синдрома обикновено имат неврологични проблеми, гръбначни изкривявания, хиперкалцемия и забавен растеж. Също често пъти имат увреждания на сърдечно-съдовата система, на бъбреците и на част останалите вътрешни органи, заради които може да им се налагат периодични хирургически операции и рехабилитация, както и постоянното спазване на специфични хранителни и терапевтични режими.

Заради уврежданията си, много от болните от Уилямс не достигат средната продължителност на човешки живот, но междувременно изпълват живота на близките си с радост и усмивки, пише авторката на "Момчето, което обичаше прекалено много".

Докато провеждала проучването си Дженифър Латсън се срещнала с още няколко от общо около 20 хиляди души със синдрома в САЩ и винаги била радушно посрещната в домовете им. При срещата си с жена на около трийсет години, тя понечила да я прегърне, но се спряла. "Все се налага да си припомням да стоя на една ръка разстояние, защото иначе много скъсявам дистанцията", казала младата жена с отличителните черти на синдрома, но малко по-късно за всеки случай небрежно добавила и "Обичам те!".

От общуването си с толкова лъчезарни хора, авторката осъзнала каква е основната разлика между тях и всички останали, и тя не е свързана с болестта . Те нямат онова притеснение, че ако кажат нещо глупаво или грешно, другите ще им се смеят, пише тя. Първо, защото очакват същата добронамереност от другите, каквато изпитват и те самите, и второ - защото нищо не е глупаво или грешно, когато си искрен. Това е ценен житейски урок, смята Латсън, защото "ние, страхливците, които се въздържаме да общуваме с непознати заради опасността да се изложим, междувременно изпускаме страшно много възможности за приключения и радост".