Как хората на Краков победиха дракона, погълнал града им

["Тревога за смога в Краков"]

Полската дума "

" е знакова за местните хора в Краков. Означава

– символът на града. Според легендата, само един беден младеж на име Крак успял да пребори и убие чудовището при хълма Вавел, което вилнеело и плячкосвало всичко. С тази победата започва триумфът на втория най-голям полски град.

С днешна дата Краков е погълнат от друг опасен дракон, години наред той взима стотици невинни жертви сред жителите.



Световната здравна организация го нарежда сред първите градове с най-мръсен въздух в света (класиран е на 8-мо място сред 575 града по замърсяване с фини прахови частици 2.5).

През 2013 г. Краков е на второ място – след Пловдив сред 400 европейски градове, по най-високо измерени нива на фини прахови частици (ФПЧ10), измерени в близо 40 измервателните станции в градовете (сочи докладът на Европейската агенция по околна среда от 2015 г.). Вторият по-големина полски град – с още няколко полски и български градове, са стабилно стъпили и се редуват на върха (в топ 10) на европейската класация за най-мръсен въздух

от много години. Скоро обаче точно Краков може да излезе от черния списък. Защото след дълга гражданска кампания с дракона-смог, днес той е на път да бъде преборен.

"Сега драконът на Краков е смогът (

констатират Андрей Гула и Анна Двораковска - основателите на гражданска местна група "Тревога за смога в Краков" (Krakowski alarm smogowy). През 2012 г. те повеждат емблематична битка да си върнат правото да дишат чист въздух. А основната им тревога и причина да вложат в тази кауза много време, енергия и усилия е здравето на децата им.

Един от плакатите от уличния протест за забрана на битово отопление на въглища в деня преди първото й гласуване.

Фотограф: Босилена Мелтева

Основната причина за тежкото замърсяване в красивата стара полска столица е масовото изгаряне на най-вече на евтини въглища, но също и дървесина и всякакви отпадъци, в стари домашни печки в повечето домакинства в града. Пушекът от тези печки е коктейл от канцерогени като диоксини и бензо(а)пирен, наред с фини прахови частици, които проникват дълбоко в човешкото тяло и са свързани със заболявания на сърцето, белите дробове, рак и преждевременна смърт. Автомобилите по улиците (16%) и електроцентралите на въглища близо до града (23%) също имат съществен дял за смога и задълбочават проблема.

Случаят с Краков често се сравнява с Големия смог в Лондон през 50-те години на миналия век. Почти половината (или 42%) от фините прахови частици (ФПЧ10) в краковския въздух, идват от битово отопление. Както и 95% от замърсяването с канцерогенния замърсител BAP. В Краков нивата на опасните малки прахови частици (ФПЧ10 ) често надминават до шест пъти допустимите в Европа нива. Около 400 души в града умират преждевременно всяка година заради финия прах.

Канцерогенът бензо(а)пирен е със стряскащо по-високи концентрации в сравнение със средните нива в други големи градове в Европа и често стига до девет пъти над препоръчителната горна граница(1ng/m3). Активистите от града сравняват излагането на жителите на тези токсини с 2 500 изпушени цигари на човек годишно (за сравнение "изпушените цигари" са 222, ако дишаш въздуха в Литва;). Високи нива на BaP са установени "най-вече там, където се горят въглища и дърва за отопление".

Бензо(а)пиренът в Краков е със стряскащо по-високи концентрации в сравнение със средните нива в други големи градове на Европа.

Точно преди година ( 15 януари 2016 г.) и след трудно съдебнo дело, градът забрани горенето на въглища и други твърди горива за отопление. Кметът Яцек Майхровски обяви, че ще я приложи срещу употреба на въглища в частните домове, офиси, административни сгради и ресторанти. Забраната е без прецедент в цяла Полша, която също страда сериозно от смога от въглища (отопляването на въглища е причината за 88% от неиндустриалното замърсяване на въздуха в страната). Местната кампания и успехът й вдъхновява и други градове и цели региони да започнат своя кауза за чист въздух, а кампанията добва национални мащаби.

Забраната ще влезе в сила от 2019 г., за да имат жителите достатъчно време да се адаптират към промяната. Нормативната уредба предоставя различни механизми за финансиране, които да подпомагат хората за прехода в битовото си отопление.

Един от плакатите в кампанията на активистите, в който са използвани посланията на гражданите в Краков, включили се в петицията им за забрана на горене на въглища за битово отопление.

Илюстрация: Босилена Мелтева

Новият закон не е щастливо стечение на обстоятелствата или проява на добра политическа воля, а е най-вече резултат от граждански усилия и натиск на местните хора да защитят правото си да не дишат опасния токсичен смог.

Основният подход, на който залагат активистите от групата "Тревога за смога в Краков", е да дадат широка, ежедневна публичност на фактите за опасните нива на замърсяване на въздуха и за пагубните последици за здравето и живота на съгражданите си. Публикуват на сайта си, но и на фейсбук страницата си, редица данни и статистики за основните замърсители, превеждат ги на разбираем език, с помощта на лекари и учени – вадят актуални здравни изследвания за пряката връзка с често срещани заболявания в града, с астмата и алергиите при много от децата. Правят интерактивна карта, показващата актуалните нива на смога.

Анна – един от основателите на гражданската група "Тревога за смога на Краков" ни разказва от къде са тръгнали и през какво са минали.

Фотограф: Босилена Мелтева

Борят се срещу основната причина на запрашаване в родния си град, в който преобладават еднофамилни къщи и кооперации - битовото отопление от старите печки и настояват за конкретна забрана – горене на твърди горива като въглища и дърва в печките.

Кампанията им се разраства и още в началото получава широка публична подкрепа и конкретна помощ от важни обществени групи – лекари и учени, местни медии и журналисти, ПР агенция, видни интелектуалци (например режисьорът Анджей Вайда), отделни бизнеси, влиятелни членове на градоначалството също застават на тяхна страна. Социалната им кампания "Краков иска да диша! Спрете смога" е реализирана от професионална ПР агенция безвъзмездно. Силни послания като "Stop smogging" и плакати с изказвания на хората от града по проблема заливат рекламните банери по улиците, а кметът изразява притеснението си в туитър, че тези плакати ще изгонят туристите на града.

Така каузата им увлича хиляди граждани, особено родителски организации, които са загрижени за здравето на децата си. Тръгва и гражданска петицията с искане за забраната, която е подкрепена от 17 500 души. Много от хората излизат на масов протест – символичен погребален марш, в който гражданите на Краков носят в ковчег чистия си въздух. Маршът е точно в навечерието на гласуването на забраната от регионалните власти. И макар, че рестрикцията е гласувана в общината, това е само временна и кратка победа, която почти веднага е оспорена в съда. Така влизането й в сила дълго време е на кантар.

Сред малките, но ежедневни победи на "Тревога за смога в Краков" през годините, Анна се спира на значението на публикациите в медиите: качеството на въздуха в Краков продължава да е водеща тема в местни и национални медиите дори и след края на зимните сезони през 2014г. Местният филиал на най-влиятелният полски вестник "Газета виборча" публикува специална серия от статии, които отразяват темата, под негова патронаж се организира и конференция за въздуха в Краков.

Полският клон на Client Earth помага на групата с правна помощ в битката в съда, повличат и други градове от околността да се борят за своя въздух. Нормативият акт е крайъгълен камък за защитата здравето на хората.

Забраната е приета от Регионалното събрание на провинция Малополска (Малополша) и става възможна едва след преимане на нов закон от полския президент Аднжей Дуда в края на 2015 г. Тя е вторият опит за такава забрана през последните три години. Първият път тя е светкавично оспорена в съда от двама граждани на Краков. Единият от тях е производителн на домакински печки за битово отопление. Заради тях рестрикцията е отменена от Върховния административен съд в края на 2015 г. с мотив "неадекватност на съществуващата законова основа."

За да случи успешно вторият опит, президентът одобрява т.нар. "анти-смог закон", който дава на всички местни власти правомощия и гъвкавост за въвеждане на подобни забрани или ограничения върху използването на определени видове гориво. Целта е местните власти да получат ефективни правни инструменти за борба с големия полски проблем – замърсяването на въздуха от въглища.

С този национален закон новоприетата забрана стъпва много по-стабилно, включва всеобхватна забрана за използването на твърди горива с много малко изключения. И след две години гражданите на Краков най-сетне ще започнат да усещат ефекта й и вероятно ще дишат по-спокойно и по-дълбоко.

