Португалски ученици ще съдят държави в ЕС за провалени политики срещу промените в климата

Португалски ученици от района, засегнат от най-тежките горски пожари в страната това лято, са решили да съдят 47 държави от Европейския съюз. Поводът за делото, което децата възнамеряват да заведат, е провалът на страните-членки в борбата срещу промените в климата, който застрашава правото им на живот.

В момента учениците набират финансови средства за съдебното дело чрез краудфъндинг, информира британския вестник "Гардиън".

Децата живеят в района на Лейрия в централната част на Португалия, където пожарите през това лято взеха над 60 жертви и раниха стотици. Децата, включили се в акцията, са на възраст между 5 и 14 години. Те са представлявани от британски адвокати, които са експерти по законите за околната среда и промените в климата.

Учениците са подкрепени от неправителствената организация Глобална мрежа за правни действия. В момента те събират първоначално необходимата сума, за да повдигнат делото - 35 000 британски паунда (или 39 818 евро), за да се заведат делото в Европейския съд по правата на човека.

Обявата за набиране на средства с краудфъндинг е билапубликувана в понеделник на платформата "CrowdJustice", която набира милиони, за да помогне на граждани да водят дела в съда.

Тезата на адвокатите, която те ще защитават пред съда е, че страните, срещу които е подадена жалбата, трябва значително да засилят своите политики за намаляване на вредните въглеродни емисии и да поемат ангажират да оставят по-голямата част от съществуващите си залежи от изкопаеми горива под земята.

Тези 47 държави от ЕС са колективно отговорни за приблизително 15% от глобалните вредни емисии и притежават значителна част от световноизвестните запаси от изкопаеми горива, по данни на организацията Глобална мрежа за правни действия. Решенията на Европейския съд за правата на човека са задължителни за тези държави.

Водещият адвокат Марк Уилърс обяснява, че намеренията са този казус да стъпи и надгради успехите, постигнати чрез съдебни спорове за климатичните промени в световен мащаб досега. "Промените в климата представляват сериозна и все по-влошаваща се заплаха за редица човешки права и правителствата в Европа просто не правят достатъчно, за да се справят с тях".

Това ще бъде първият случай, при който множество правителства са изправени пред съда по едно и също време във връзка с неуспеха им да се справят с промените в климата," посочва още адвокатът.

Някои експерти вече посочиха, че причина за увеличаването на горските пожари в Европаса промените в климата.

Едно от децата на 14 годишна възраст, което е част от групата, предприела действия, заяви: "Промените в климата причиняват много проблеми, но ако трябва да назова тези, които най-силно ме притесняват, това са повишаването на морското равнище, което води до унищожаване на бреговете и инфраструктурата, като язовири, пътища и къщи, както и увеличаването на броя на горските пожари напоследък - особено това лято, когато огънят причини много смъртни случаи".

Целта на делото е също така да насочи общественото внимание към "недостатъците в правителствените политики за борбата с промените в климата".

Преди две години група холандски граждани - организирана от неправителствената организация Urgenda - успешно осъди правителството си за небрежност,заради "съзнателен принос към нарушаване на максималната цел от 2C глобално затопляне.

"Ние ще работим с организациите на гражданското общество в цяла Европа, за да използваме нашия случай, за да подчертаем факта, че ако правителствата не спешно предприемат много по-решителни действия за предотвратяване на отделянето на емисии на парникови газове, това е въпрос само на десетилетия, да бъдете свидетели на катастрофалните последици от недостатъчното действие. "

