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27 яну 2017, 07:20

Принц Чарлс е съавтор на нова книга за климата

От Дневник
Последна промяна в 07:20 на 27 яну 2017, 661 прочитания, 6 коментара
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Принцът на Уелс е съавтор на нова експертна книга за промените в климата. За това съобщават на сайта на принц Чарлс.

Книгата е публикувана в началото на тази седмица и се продава в книжарниците от този четвъртък. Написана съвместно от Принц Чарлс, еколога Тони Джънипът и климатолога Емили Шъкбърг.

Техният общ труд е първата книга от поредица експертни книги на издателство "Ladybird", написани за възрастни читатели, в емблематичния стил и оригинална визия на издателството, което публикува доста детски книги. Книгата обяснява проблема с климата, рисковете и предизвикателствата от глобалното затопляне и изследва възможните решения за намаляване на въздействието му.

Корицата е с рисунка, вдъхновена от снимка от наводнението в Източен Съсекс, през октомври 2000 г.

Принцът на Уелс работи активно за устойчиво развитие над четири десетилетия и участва в редица инициативи за устойчивост.


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