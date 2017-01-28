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28 яну 2017, 10:31

Канадски учени предложиха подкрепа за колегите си в САЩ

От Дневник
Последна промяна в 10:31 на 28 яну 2017, 402 прочитания, 9 коментара
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Канадски учени са предложили подкрепа и солидарност за колегите си в САЩ. Причината е засилващия се страх, че президентството на Доналд Тръмп ще се стреми да цензурира науката за климатичните промени. За това съобщава британският вестник "Гардиън".

Почти десетилетие канадските правителствени учени бяха заглушавани от предишното консервативно правителство на страната. Те се бореха с това, което мнозина описват като "цялостна атака срещу науката", основно изследвания, свързани с околната среда и здравето.
Научните библиотеки бяха затворени, цели научни програми бяха драстично съкратени, наложена беше забрана федералните учени да говорят пред медии по определени теми.

"Всичко това драматично се различаваше от предишните практики", разказва Робърт Макдоналд, който е работил като учен към федералното правителство в продължение на почти 30 години.
През 2015 г. Джъстин Трюдо, оглавяващ либералите, помете правителството, отчасти и заради обещанията за премахване на драконовските ограничения, наложени на учените от предишните управляващи.

Макдоналд цитира допитване от 2013 г. сред правителствени учени, в което 24% са заявили, че са били директно помолени да премахнат или да променят информация заради не-научни съображения. "Това е нещо, което очаквате да чуете през 1950 г. в Източна Европа, а при демокрацията като Канада през 2013 г. Мисля, че всички индикации в момента сочат, че пред това са изправени и нашите колеги в Съединените щати."

Според съобщения от последните дни, администрацията на Тръмп обмисля да изтрие всяко споменаване на промените в климата от интернет страницата на Агенцията за защита на околната среда, като същевременно "Асошиейтед прес" съобщи, че учени на агенцията може да бъдат "временно задържани", предстои проверка от политически назначения.

Тази информация предизвика загриженост на север от американската граница. "Вече се свързахме с нашите колеги в САЩ и в международната научна общност," съобщава Деби Давьо, ръководителят на Професионален Институт за обществената услуга на Канада – съюз от над 15 000 правителствени учени, инженери и изследователи.

В четвъртък организацията публикува изявление, определящо действията на администрацията на Тръмп като "охлаждащо напомняне" от годините на премиера Стивън Харпър. "Ето защо сме солидарни и заставаме до нашите колеги и правителствени учени в Съединените щати. Още веднъж заявяваме, че науката никога не трябва да бъде заглушавана. Изразяваме надеждата си, че сегашните ограничения за американските правителствени учени скоро ще бъдат премахнати и че не са сигнал за трайна промяна в политиката на САЩ в областта на науката, подобна на тази, с която се борихме толкова дълго време."

През 2013 г. стотици канадци, облечени в бели престилки, се събраха пред парламента в Отава на протести, които станаха едни от най-явните прояви на съпротива срещу репресиите над канадските правителствени учени. Символичното погребално шествие тогава беше заради "смъртта на научните доказателства". Подобни протести се проведоха в цялата страна.
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