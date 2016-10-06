"Голямо тихоокеанско сметище" е много по-голямо от предполаганото

Фотограф: Teledyne Optech [theoceancleanup.com]

Гигантският остров от боклук в Тихия океан

е много по-голям, отколкото се смяташе досега, съобщава британският вестник "Гардиън". Това са установили изследователи по време на серия от въздушни проучвания в района на най-голямото струпване на пластмасови отпадъци в морски води. Целта на проучвателната им мисия е да установи на терен колко точно е мащабът на тихоокеанския пластмасов остров – най-голямото и опасно замърсяване на морските води, за да използва най-адекватния подход и устройство за почистването на този боклук.

"Изключително важно е да се разберат размерите на "острова" , както и какво е количеството боклук , какъв вид е пластмаса та в него . От това ще зависи дизайна на системите за почистване , логистиката на изваждането на пластмаса на брега , методите за рециклиране на пластмасата," обясняват от екипът на фондация Ocean Cleanup.

По време на изследването си, което продължава и в момента (от 26 септември до 7 октомври),

те са открили много по-голямо от очакваното количество останки от рибарски мрежи, пластмаса и други изхвърлени предмети. По време на проучването си със самолет C-130 Hercules, те засичат на мястото огромно скупчване основно на пластмасови отпадъци в северния край на известното като "Голямо тихоокеанско сметище", разположен между Хаваите и Калифорния.

Плътността на боклука е няколко пъти по-висока от прогнозите на фондация

Ocean Cleanup

, финансирана от холандското правителство с цел да изчисти морските води от пластмаса.

Предполага се, че центърът на т.нар остров от боклук е 1 млн. кв.км (386 000 кв мили), а периферията обхваща още 3,5 млн. кв км (1 351 000 кв мили). Размерите на това сметище в океана обаче непрекъснато се променят, защото се намира в едно от огромните въртящи се океански течения. На север тихоокеанската спирала е образувала супа от пластмасови отпадъци, в която има и по-големи отломки, но и микрочастици пластмаса, които често биват поглъщани от рибите и така навлизат в хранителната верига.

Според програмата на ООН за околната среда, Голямо тихоокеанско сметище се разраства толкова бързо, че подобно на Великата китайска стена, започва да става видимо от Космоса.

Миналата година, фондация Ocean Cleanup е изпратила 30 плавателни съдове, които са преминали през "сметището", а целта и ме била да събират микропластмаса със фини мрежи, за да се прецени колко сериозен е проблема. Последните проучвания със самолет от Калифорния са установили, че големи парчета с размер над половин метър са били "силно подценявани".

Повечето от отломките са големи, но това е "бомба със закъснител", защото те се разпадат на микропластмаси през следващите няколко десетилетия. Налагат се спешни мерки, предупреждават учените.

Целта на фондацията е да се справи с проблема чрез гигантски V-образно устройство, което използва морските течения и засмуква като фуния плаващия боклук в конус. Прототип на вулканизираната гумена бариера ще бъде тествана през следващата година, а ако проучвания вървят добре до 2020 г. ще бъде направена и бариера в пълен размер от 100 км (62 мили).

Фунията обаче няма да може да поеме всичкия боклук в океана, предупреждават учените. Това, което е в океаните трябва да се премахне, но е важно и да се предотврати изхвърляното на още пластмаса. За това спомага повече рециклиране, по-устойчив дизайн на продуктите и законодателство в тази посока

Мащабите на пластмасовото замърсяване в океаните бяха установени през 2014 г. През 2014 г. 311 млн. тона пластмаса са произведени на световно ниво, което значи ръст 20 пъти от 1964 г., а прогнозите са производството й да се увеличи четири пъти до средата на века.

Доклад на фондация "Елън Макартър" по-рано тази година прогнозира, че ако не се предприемат спешни действия, до 2050 г. в океаните ще има повече пластмаса, отколкото риба.