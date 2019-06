© Георги Кожухаров ЦИК няма никакви законни основания да излиза извън ролята на регистратор на вота на избирателите, смята Цветозар Томов.

Централната избирателна комисия (ЦИК) прие безропотно заявленията на депутатите от ДПС Делян Пеевски и Мустафа Карадайъ, с които те се отказаха да отидат в Европейския парламент, въпреки че бяха избрани от избирателите на ДПС. По казуса вече е сезиран Върховният административен съд (ВАС) - гражданското сдружение БОЕЦ съобщи, че е внесло няколко жалби.

Ето какво гласят аргументите към позицията, че избраните за евродепутати могат да се откажат от новите си мандати само пред парламента на ЕС:

Адвокат Здравка Калайджиева, бивш съдия в Страсбург, по БНР:

Неморално е кандидати да служат за примамка

He мoгa дa ĸaжa дaли e зaĸoннo, или e нeзaĸoннo peшeниeтo нa ЦИK дa нe oбяви г-н Kapaдaйъ и г-н Πeeвcĸи ĸaтo избpaни eвpoдeпyтaти, зaщoтo избopът нa eдин eвpoдeпyтaт e cвъpзaн нe caмo c peзyлтaтa oт избopa, нo и c вcтъпвaнeтo в длъжнocт и т.н. ЦИK явнo ca пpиeли, чe тeзи ĸaндидaти мoгaт дa oттeглят ĸaндидaтypитe cи във вceĸи мoмeнт oт тoзи пpoцec.

Heзaвиcимo дaли e зaĸoннo или нe тoвa peшeниe, e oчeвиднo зa вcичĸи, чe e нeмopaлнo oт cтpaнa нa eднa пapтия дa извaди в чeлнитe мecтa нa лиcтaтa cи двaмa, тpимa или ĸoлĸoтo иcĸaтe ĸaндидaти, ĸoитo дa cлyжaт ĸaтo пpимaмĸa зa глacoпoдaвaтeлитe, тaĸa ce пoдмeня вoлятa им. Bcяĸa пapтия, пo дyмитe нa пpeмиepa "щe мoжe дa въpжe eдни мaгapeтa" и дa ги изпpaти в бългapcĸия или в eвpoпeйcĸия пapлaмeнт.

He мoжe пo тoзи нaчин дa ce пpивличaт глacoвe, c извaждaнeтo нa лицa, ĸoитo избиpaтeлитe биxa пoдĸpeпили и пoдмянaтa им впocлeдcтвиe c дpyги, зa ĸoитo нe e яcнo дaли биxa пoдĸpeпили.

Цветозар Томов, социолог, бивш говорител на ЦИК, пред "Капитал":

ЦИК насърчава измама спрямо избирателите

За мен с тези си решения ЦИК насърчава една практика на измама на избирателите извън юридическия контекст на въпроса. Не е редно, в която и да е изборна кампания да участват хора, които възнамеряват да се откажат пред ЦИК от правомощията, които им дава изборът, защото нейната роля е да регистрира избора на хората. И в крайна сметка ние никога не знаем дали и доколко хората са се повлияли от подреждането в дадена листа. За мен това е изборна измама, която ЦИК допуска с подобни решения.

Колкото по-безпроблемна става тази подмяна на листите през ЦИК, толкова повече ще се разширяват тези практики. Аз мога да си представя ситуация, при която в гонитбата на гласове могат да се включат популярни лица, нямащи нищо общо с политиката – артисти, певци, спортисти, чиято единствена роля ще бъде отново да подведат избирателите. И най-вече ЦИК няма никакви законни основания да излиза извън ролята на регистратор на вота на избирателите. Това извиване на ръцете на институциите, което Пеевски го превърна в спорт за удоволствие, следва да бъде прекратено по някакъв начин.

Димитър Делчев, лидер на "Движение България на гражданите", пред bTV:

Отказът на Пеевски е незаконен

Отказът на Делян Пеевски от листата на ДПС след края на изборите е абсолютно незаконен. Той не може да се оттегли от листата, а да се откаже от мандата. Но отказът се прави в Брюксел, при започването на сесията на новия Европейски парламент. Дотогава никой не може пред ЦИК в страната си да се отказва, а камоли ли да се оттегли от листа, след вече приключили избори, както Пеевски и Карадайъ направиха.

Гражданско сдружение БОЕЦ, във "Фейсбук":

ЦИК фалшифицира списъка с избраните евродепутати

ЦИК фалшифицира списъка на избраните за евродепутати. В ход е изборна измама и манипулация, която подменя резултатите от изборите и вота на избирателите и няма равна по своята наглост.

БОЕЦ няма да позволим това и заведохме 6 жалби до ВАС срещу нищожните и незаконни решения на ЦИК за заличаването на Пеевски и Карадайъ от списъка на кандидатите и обявяването на следващите в листата на ДПС за избрани за евродепутати.