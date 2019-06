Какво търси тази балканска държава в Европа ?

© Reuters Бойко Борисов и Жан-Клод Юнкер

В Член 8 на Лисабонския договор, т.е. Конституцията на ЕС, пише следното: "Всяко лице, което притежава гражданство на държава-членка, е гражданин на Съюза." В качеството си на гражданин на Съюза, опитвам се да държа под око процесите в основните държави-членки на този мой Съюз.

Напоследък вниманието ми привлича една балканска държава с постоянно влошаваща се репутация.

Внезапен одит на Европейската комисия неотдавна констатира 54 "несъответствия" при тази държава. Като европейски гражданин, нееднократно преминавал през одити знам, че ако една организация има повече от 5 несъответствия, на нея й предстоят тежки месеци на привеждане в нормален вид. А тази балканска държава има 54 такива! Изводът, който правя като европейцки гражданин е, че в тази държава отдавна няма нито управление, нито отчетност, нито контрол, нито законност.

Вглеждам се в тази държавица по-внимателно. Веднага откривам, че в нея законност наистина няма. Никаква. Според нейната Конституция, дюните по морския бряг са ексклузивна държавна собственост, защитена от човешка намеса по силата на директиви на моя Съюз, подписани и от тези тук балканци. Какво обаче правят те? Гласуват закон, според който на дюни може да се строят хотели и басейни, да минават джипове, трактори и танкове. Но ако някой гражданин, който отказва да е в хотел, реши да се възползва от конституционното си право да опъне плажен пешкир на тази дюна – която е негова, бидейки на държавата – веднага подлежи на глоба до 2 500 евро.

Не мога да повярвам на очите си и продължавам да търся материали по въпроса. Почти веднага намирам, че Конституционият съд на държавицата е отсъждал, че на дюните не можеш да паркираш багер. Предлагащите новия закон народни предстсавители, обаче, били казали, че Конституционният съд тия работи не ги разбира; и че с неговите решения те няма да се съобразяват.

"Кой, за Бога, оглавява тази клоака?"

си задавам въпроса. Проверявам. Някакъв бивш охранител, "изгрял" покрай бандитските групировки от 90-те години. В разгара на приемане на закона за строеж върху дюните, този индивид, вече твърде мащабен, става на 60. Основните медии се надпреварват да го хвалят като народен герой, спасител на нацията, красавец, умник, световен лидер, водеш мислител и изтъкнат спортист.

Аз, гражданинът на Европа, някъде съм виждал такова явление. Да помсля... Аха, "култът към личността", характерен за по-примитивните версии на социализма. За последно тук, в Европа, виждахме такова нещо в Албания, при управлението на Енвер Ходжа. Днес го гледаме в Северна Корея, Туркменистан и във въпросната балканска държава с лоша репутация.

На този етап на разследването си аз, гражданинът на Европейския съюза, вече си формулирам въпроса: Какво търси тази балканска държава в моята Европа? Та те са по-близо до Туркменистан, за Бога... Пардон, Аллах.

Но имам да разследвам още един въпрос. Какво е положението с медиите? Как става така, че те имат поведението на албански газети отпреди 30 години, или на туркменистански телевизии днес?

Я да проверя... Аха... Към 90 процента от медиите се оказват собственост, или под императивното влияние, на двама-трима приятели премиер. Е, поне има едни десетина процента, които са свободни. Да видя... Опа. Всичките до една в последните дни били подгонени от наказателните органи на въздебелия премиер. На един нахлули в офиса, втори го привиквали и заплашвали, трети направо го отвлекли и били, докато не свали материалите си от интернет. Други ги били уволнили, трети – "съветвали". Някакви руски работи, с една дума; дано скоро да не се появят убити журналисти.

Е, това вече на нищо не прилича. Какво, наистина, търсят тези хора при мен в Европа? Този премиер-юбиляр, който, доколкото разбирам, все пак наистина се радва на приятелството на Председателя на моята Европейска комисия (този за нищо не става, мен ако питате, ама поне му изтича мандата) –

как гледа на терора върху медиите в поверената му страна?

Бил събрал ръководството на партията си да обсъждат положението. Аха.. И? А, ето: извадил списък журналисти, блогъри и медии и казал – "Тия да ги няма до края на годината..."

Как така, "да ги няма"? Бидейки гражданин на Европа и получил съответното образование, веднага се сещам за репликата, от 1170 г., на крал Хенри II английски: "Will no-one rid me of this turbulent priest?". Бунтовният поп, в случая, е архиепископ Томас Бекет, който брани независимостта на църквата от короната, както днес големите журналисти бранят истината от властта. Разбира се, веднага се намират няколко приближени на Хенри, които яхат конете, отпрашват при Бекет и го заколват.

Хм... Такава ли развръзка очаква от своите съпартийци корпулентният премиер на тази балканска държавица, потънала в "несъответствия" като жаба в тиня? Търся разяснения из нета, но единственото, което намирам е, че същият този премиер тия дни карал влак; и обещал на подопечното си население в най-скоро време да му даде влакове, толкова модерни, че изобщо да не казват "тадуф-тадуф".

Този човек е лидер на европейска държава – член на ЕС? "Тадуф-тадуф" и "тия да ги няма"?

Кой допусна това?

Решавам да проверя нещо друго, но някак вече предварително знам отговора. Кой в тази държавица всмуква европейските средства, които ние, гражданите на Съюза, даваме на изостаналите, за да наваксат? Е, ясно е – кой: приятелите, роднините и съратниците на властта. Та се сетих, как един приятел се оплакваше, че в тази държавица магистралите, строени с наши пари, веднага пропадали, а пък от ЖП-линиите, ремонтирани пак с наши пари, влаковете веднага били дерайлирали. Научих от нета, също така, че булевардите в големите градове, ремонтирани с моите данъци, ставали плавателни канали при първия дъжд. Даже снимки намерих, как някакви хора си плуват нагоре-надолу, по някакъв централен булевард, с кану...

Трябва, да ви кажа, да внимаваме, кого пускаме за член на нашия Съюз. А ако някой се промъкне по недоглеждане, да намерим начин веднага да му спрем парите; и да си поискаме обратно вече дадените.

Или – да въведем и за държавите правилата, които сме разработили за частни организации: повече от 5 несъответствия при одит и – хайде във фризера, назначаваме ти синдици и ревизори да потегнат нещата. Защото вече виждаме, какво става в тази забутана балканска държавица, с нейните 54 несъответствия...