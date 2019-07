Лидерите на Източна Европа искат само да си запазят феодалните владения

© Фейсбук на Бойко Борисов "С Виктор Орбан обсъдихме възможните варианти за позициите, които бихме подкрепили", похвали се Борисов под тази снимка.

Текстът се публикува със съгласието на Аделина Марини от профила й във "Фейсбук". Тя е журналист, основател и главен редактор на euinside.eu и наблюдава отблизо как тече изборът на председатели на Европейския парламент и Европейската комисия. Преговорите вървят трудно, а новината от днес е, че Европейският съвет се е обединил около номинацията на германския министър на отбраната Урсула фон дер Лайен за председател на Европейската комисия. По време на сделката българският премиер предприе странни ходове.

С уговорката, че сделката трябва да бъде одобрена от Европейския парламент, вече има сигнали, че това вероятно няма да стане. Все пак се оказах права, че Източна Европа ще отбележи катастрофална загуба на влияние в ЕС. Българите може да благодарят на Борисов за мъдрата му политика да си запази комисарската пешка. Ама кьорав шах не играе.

Малко по-подробен анализ обаче изисква да направим разграничение.

Да, наистина Източна Европа, тоест новите членки изгубиха, но лидерите им спечелиха

те от самото начало не искаха да имат влияние върху европейските дела, защото не ги интересуват. Тях ги интересува само да си запазят феодалните владения, еврофондовете и никой да не ги закача. Затова и Орбан, и Борисов, и Качински, и Бабиш, а също и Салвини получиха точно това, което искаха - никой да не ги закача. Единствено Пленкович изгуби жестоко, надявайки се напразно, че има шанс да седне в широко европейско кресло. Сега ще трябва да се върне при национализираната си провинциална партийка и да се занимава с неща, които не са му интересни.

Желязната завеса падна, пак. Но поне можем да пътуваме - на запад печелят мозъци, на изток печелят безропотно гласуващи и данъкоплащащи овце. Welcome to the real world, както би казал Морфиъс в тази ситуация

Иначе, сделката на вторите пъти:

1. Франция получава за втори път (ако бъде одобрена де) поста шеф на ЕЦБ. Предишният французин беше Жан-Клод Трише

2. Испания получава за втори път позицията на върховен представител, макар че първия път беше преди поста да бъде реформиран и подсилен. Първият испанец беше незабравимият Хавиер Солана. Ако бъде одобрена сделката, вторият испанец ще е Жозеп Борел, който беше навремето невзрачен шеф на ЕП. Е, някога си тези позиции наистина бяха невзрачни, просто политиката беше такава

3. Белгия получава за втори път поста председател на Европейския съвет. След създаването на поста с Лисабонския договор първият, който го зае беше бившият белгийски премиер Херман Ван Ромпой. Ако сделката бъде одобрена, новият шеф ще бъде сегашният белгийски премиер Шарл Мишел

4. Ако Урсула фон дер Лайен бъде одобрена, Германия ще има шеф на Европейската комисия за втори път. Първият изобщо председател на ЕК, още по времето, когато ЕС беше само европейска икономическа общност, беше Валтер Халщайнер.