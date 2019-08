Пръскачките - враг №1 на политическата система

Заключението на спецпрокуратурата, че от "Тад груп" направили опит да влязат в системата за контрол на поливните системи в София и че целта била, когато покрай поливачките в центъра на София и около сградите на парламента и държавните сгради минават правителствени автомобили или такива на чуждестранни гости, те да се задействат и да ги пръскат, предизвика шеги и закачки в социалните мрежи. Ето някои от тях:

Методи Лалов, съдия:

Включиха ми пръскачката в микровълновата печка. Хакери!

Любомир Аламанов, комуникационен експерт:

Егати и политическата система, щом едни поливни системи могат да я разклатят... :D Остава единствен въпрос, дали е тотална глупост или целенасочено разконцентриране, за да забравим за отпадането на Лудогорец от Шампионска лига :D :D :D

Ох, за пръскачките като враг номер 1 на политическата система :D

Фактически няма нужда от смъртно наказание, престъпниците сами ще си умират от смях. Като онази дива свиня на оградата срещу диви свине :)

Но вече поне е ясно защо се нарича специализирана прокуратура. Специализирано ги мисли терористичните заплахи. От напръскването с вода... :D

И на тези хора плащаме заплатите? И тези хора ни пазят? И това е гръбнакът срещу организираната престъпност? Ама вие сериозно ли?

Може и квота да имат. За брой глупости на година. Няколко месеца се сдържаха и сега преди отпуските решиха да наваксат. Смешковци!

© Валдес Радев, "Фейсбук" Когато те питат водният пистолет зареден ли е...

Владо Дончев, бивш депутат от НДСВ:

Към спецпрокуратурата е създадена антитерористично звено, въоръжено с водни пистолети!

Ваня Иванова:

Гражданите в София НЕ трябва да пият вода, защото ще им хакнат ЕГН-то през водната струя.

Тома Белев, природозащитник:

Уж сме в 2019 година, а се усеща като 1949 година.

Даниел Смилов, политолог:

Няма ли в административния кодекс някъде член: "моментално закриване на служба при демонстрирана въпиюща некомпетентност"? Ако има, специализираната прокуратура вероятно попада в тази хипотеза с обвиненията си за хакнатите пръскачки и комуникацията с Бивол, Ройтерс и BBC като заплаха за националната сигурност и тероризъм.

От съдържателна гледна точка, що за държава може да се разклати от намокряне на гости пред пaрламента?! Явно прокурорите нямат много вяра в стабилността на сегашното управление.

Станимир Лучков:

Популярността на изявленията на българската прокуратура надмина автори като Марк Твен, Джером Джером и Габриел Шевалие.

Валентин Стойков, блогър:

Държавата ни е пародия.

Прокурор твърди, че терористи-програмисти са опитали да хакнат поливната система пред парламента с цел да сплашат минаващите там с автомобилите си важни клечки.

От Народното събрание обаче съобщиха, че това е лъжа. Лехите се поливат с водоноска, кранчето се върти на ръка. Няма нито компоти, нито компютри.

"Your government is retarded. Your Cybersecurity state is parody."

"Можеше да дойде и да ни каже, че сме много тъпи и изобщо не ги разбирате тези неща."

Възможно ли е някой нарочно да е организирал целия този цирк? Може би искат да прикрият нещо с него?

Или това е естественото проявление на обичайната човешка глупост?

А може нарочно да ни лъжат? Може ли да са толкова нагли? Не са очаквали, че някой ще направи проверка на твърденията им?

Или някой нарочно е подхвърлил това на прокурора за да го дискредитира?