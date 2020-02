"Да спрем да чакаме Годо" – коментари за санкционирания от САЩ съдия

© Цветелина Белутова, Капитал Николай Малинов, когото съдия Миталов пусна да отиде в Русия и затова вече е персона нон грата в САЩ.

Разнопосочни реакции в социалните мрежи предизвика посоченият от САЩ за "корумпиран". Съдията от срециализирания наказателен съд Андон Миталов е непознато име, появило се в новините единствено с това, че е разрешил на Николай Малинов - обвиняемия за опит на шпионаж в полза на Русия лидер на движение "Русофили", да пътува за Москва, където беше награден от руския президент Владимир Путин с орден "Дружба". От разследване на Антикорупционния фонд стана ясно, че Малинов е и единственият разпитан по делото за източването на КТБ, който е споменал името на депутата от ДПС и издател Делян Пеевски. Освен това миналата година два пъти е прекратил делото срещу двама души, обвинени, че са подготвяли убийството на Пеевски.

Вержиния Велчева, бивш депутат:

Време е българите да спрат да вярват, че някой отвън ще дойде като спасител и ще свърши това, което уж искаме, ама все нещо ни пречи да свършим. Няма спасители отвън - дори да влизат в ролята, то те следват винаги единствено своите интереси. А от нас зависи да уредим живота си по начин добър за нас и нашите наследници. Ако можем като народ, ако не - индивидуалните решения винаги са по лесни.

Ивайло Дичев, професор по културна антропология:

Ако търси поука в драмата на съдията, който няма да може да присъства на Оскарите тази година, то е в посока на слъсъка Гешев - Радев. Аз все си мисля, че там ще изкочи пак някаква руска заплаха, която американците громят чрез нашия херой. Все с някого се е срещнал, все нещо е казал.

Христо Христев, адвокат:

Напънала се планината... и родила мишка. В общи линии трудно може да се характеризира по друг начин титаничната стъпка на борба с корупцията в България, да обявиш един слабоизвестен съдия, за да не кажа, никому известен съдия, за първия субект от една страна, на когото изрично налагаш забрана да влиза в САЩ поради корупция.

Не знам с каква коруцпия е свързан, но се сещам за няколко десетки дузини съдии, прокурори и всякакви висши сановници на българската държава, за които в София и в поне половин България е публична тайна, че отдавна са превърнали изпълнението на публичните си функции в корупционен панаир. Сигурен съм, че за доста от тях има информация достигала неведнъж и до американското посолство...

Владислав Панев, общински съветник от "Демократична България":

Поздрав за оптимистите, които вярват, че някой друг "ще ни оправи". Бил той американците, европейците или евразийците. Хората си имат техните си интереси. Те понякога съвпадат с нашите, понякога не. Никога не бива да влизаме в ролята на жертвата. От нас зависи да си оправим къщата. Тя не изглежда добре в момента, но съм убеден, че има страхотен потенциал. Защото българите сме си съвсем ОК. С нищо не сме по-добри или по-лоши от американци, руснаци, французи или китайци. Само да спрем да се оплакваме и да чакаме Годо.

Ружа Смилова, доктор по политология и главен асистент в СУ:

Съдия от Специализирания наказателен съд - който съд трябва да се бори с корупцията по високите етажи - обвинен в корупция от САЩ. Ами сега?! Дори имунитетът на "свещените крави" няма да ги опази....

Емил А. Георгиев, адвокат, "Правосъдие за всеки":

Симпатичното в наложената от САЩ санкция срещу съдия Андон Миталов е, че последният е от тежко проправителствения и пропрокурорски (поради което и силно отдалечен от правосъдието) Специализиран наказателен съд.

Евгений Кънев, икономист:

Ако оставим за секунда разочарованието от нивото на американския корупционен таргет настрана и помислим за подхода:

1. Започват с нещо малко, за да хване дикиш, т.е да има последствие - края на една кариера.

Какво щеше да бъде ако бяха обявили един корпулентен таргет и няма последствия - резил не за БГ, а за САЩ

2. Избрана е правосъдната система - която явно ще бъде американски фокус отсега нататък и знак за всички в нея, че са наблюдавани. Общо взето май това остана последната надежда за някаква промяна в нея.

3. На прицел са не просто служители в правосъдната система, а приоритетно тези, които обслужват руските геополитически интереси. Думам ти дъще, сещай се снахо - за едни прокурорски, корпулентни, политически "снахи" иде реч и т.н.

4. Корупцията в институциите , а не просто икономиката, бизнеса и т.н. ще бъде лайтмотивът за американската намеса в българския публичен живот.

5. Твърде вероятно е посочването на определени лица да е тест не толкова за тях, а за институциите, които трябва да вземат отношение - по което САЩ ще съдят за качеството на партньорство. И ако не го виждат, да свалят своето доверие от съответните лица, които ги представляват. Което е много по-болезнено от това на българския президент.

Илия Вълков, журналист:

Добре че Цветан Цветанов е във Вашинготн. Цял ден не спира да изкача във "Фейсбук"и да пълни със снимки албума "Me and the Famous". Пък после се чудете как САЩ бори корупцията в БГ и кой е Андон Миталов.

Весислава Танчева, БОЕЦ:

А някой знае ли кой съдия от специализирания съд е подписал разрешението за СРС-тата на Шрьодингер, дето уж слушат шефа на ВВС? Мерси!

Красен Николов, журналист:

Андон Миталов - враг номер 1 на вашингтонската селищна система.

Антония Първанова, бивш депутат:

Това е политически акт за "профилактиране" на решения на българското правителство по отношение на теми, свързани с "Турски поток" и други национални геостратегически интереси. Държавата ни заприлича на парцал, върху който си изтриват краката големите играчи. Очаквах много по-сериозни новини, а не такава подигравка с България. Обидно, омерзително и жалко за всички нас. Това дъното ли е, или ще има още по-голямо унижение?!

Йонка Цонева:

Т. нар. корумпиран трябва да ги съди. Посочването на съдия като корумпиран, без да се сочат конкретни факти и без да има влязла в сила присъда, е клевета и е наказуемо по нашите закони.

Мария Спирова, "Да, България!":

Още не сме чули подробности от обосновката, та би могло дълго да се обсъжда какво цели Държавният департамент на САЩ с това назоваване. Според мен е символно избирането не на какво да е длъжностно лице, а на съдия, и то от оня-ми-ти съд. Това е синтезирана критика към възможността на държавата да въздава правосъдие, независимо какви органи и органища създава.

Като обикновен зрител обаче за момента не съм убедена, че приоритетът в случая е собствено и изключително борбата с корупцията по високите етажи на властта и правосъдната система. Звучи ми (в повърхностен прочит) като пляскане по китката на "Борисов 3", тъй като режимът мина през дълъг период на кротко примиренчество с ескалиращите дързости на Кремъл.