"Черният лебед" и мрежата

Доказано е, че при равен достъп на всички до трибуната най-голямо внимание имат крайните, шокиращите, жълтите или поне нетрадиционните мнения. И така иначе рационални хора вземат често ирационални решения след очаквани събития.

Евгений Кънев е доктор по икономика.

Има го обаче и обратният ефект - когато реално се случи рядко събитие, т.нар. черен лебед: било терористична атака, финансов колапс, климатична заплаха или както сега - вирусна пандемия,

избуяват ирационалните мнения на отричане на случващото се или на новите реалности.

Това е факт не само за "черните лебеди" - да си спомним как вятърът на промяната изфабрикува у нас реакцията срещу Истанбулската конвенция, Стратегията за детето, Зелената сделка, а сега коронавируса.

Ако може да е някакво успокоение - така е било, откакто свят светува или поне откакто имаме комуникация между големи общности. В своята нова книга "The Square and The Tower" светоноизвестният историк Ниал Фъргюсън прави паралел между феномена "Фейсбук" и феномена Гутенберг. Благодарение на откритата печатница на последния от 1439 г. става възможна религиозната революция на Мартин Лутер през 1517 г. с протестантската Реформация. Отначало неговите 95 тезиса бързо се разпростират и поставят под въпрос ролята на църквата като посредник между Бог и Човек. Дори стигат чрез калвинистите до още по-радикални проповеди. Скоро обаче се организира Съпротивата на католиците основно от Южна Европа - на днешен език "какви са тия да ми казват как да живея, сиреч "в какво да вярвам". Следват 130 години религиозни войни до... Кромуел.

Благодарение обаче на мрежата, създадена от печатницата, се ражда Просвещението

и по-късно Индустриалната революция. Така ще бъде и с новите мрежи.

И така си дават битка до ден днешен новите феномени срещу традициите; прогресът срещу консерватизма; йерархиите срещу мрежите. Всъщност самият Фъргюсън е искал да кръсти последната си книга точно така "Йерархиите и мрежите", където доказва силата на мрежата срещу йерархията във времето, като самата йерархия е също вид мрежа. Мрежата на влияние предполага свободно движение на ресурси между отделните възли; докато при йерархията те се преразпределят през един централен възел. САЩ са успели да изградят държава чрез мрежата; СССР - чрез йерархията, която

при Сталин достига своя абсурд, ликвидирайки всяка независима мрежа.

Та Фъргюсън не е успял да "продаде" на своите издатели това заглавие. Но е използвал една прекрасна метафора от град Сиена: площад (мрежата), засенчен от кула (йерархията). Дали коронавирусът не е продукт на геополитическа война на държавите (йерархиите), или е продукт на мрежата/ площада ?

При всички положения обаче днес коронавирусът е "черен лебед", разпрострял крила върху мрежата , както кулата, засенчваща площада.

