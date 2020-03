Висшият адвокатски съвет създаде допълнителни пречки и хаос

© Цветелина Белутова, Капитал Погазвайки всички принципи на адвокатската независимост, заложени и конституционно, съветът въведе служебни бележки за адвокатите при пътуване.

"Дневник" публикува становището на Фeйсбук общността на българските адвокати (ФОБА), изпратено до Висшия адвокатски съвет (BAдвС).

На 13 март с Решение на Народното събрание по предложение на Министерския съвет и на основание чл. 84, т. 12 от Конституцията на Република България и във връзка с разрастващата се пандемия на заразна бързоразпространяваща се болест, причинена от вируса COVID-19, беше обявено Извънредно положение върху цялата територия на Република България, считано от 13 март до 13 април 2020 г. Възложено бе на Министерския съвет да предприеме всички необходими мерки за овладяване на извънредната ситуация във връзка с пандемията от СОVІD-19 и в съответствие с чл. 57, ал. 3 от Конституцията на Република България.

Във връзка с обявеното извънредно положение в Република България се приеха серия от мерки, които го обезпечават. По една от тях на 20 март бе издадена Заповед No РД-01-143/ 20.03.2020 г., на министъра на здравеопазването, с която се налагат сериозни ограничения в правото на свободно придвижване между населените места. Гражданите имат право да пътуват само в случаите на неотложност на пътуването, наложено от полагане на труд в населеното място, здравословни причини на пътуващия или негови близки, завръщане на настоящия или постоянен адрес. Това се удостоверява със служебна бележка от работодателя

или служебен документ - карта, медицински документ, медицински документ, документ за самоличност.

От граматическото и смислово тълкуване на заповедта имплицитно следва, че при полагане на труд се разграничават две хипотези. В първата, удостоверяването се извършва със служебна бележка, когато е от работодател. В останалите случаи, при липса на такъв, очевидно това се прави със служебна карта.

Нормативното решение е съвсем ясно и недвусмислено "служебна бележка от работодателя" или "служебен документ - карта". Следващите хипотези, отделени със запетая, са ирелеватни към служебните пътувания на адвоката и касаят медицинска необходимост по здравословни причини за лицето или близките му. Изненадващо за цялата гилдия, без изобщо това да е поставяно като въпрос или искане от изпълнителната власт, погазвайки всички принципи на адвокатската независимост, заложени и конституционно,

BAдвС излезе със самоволно и напълно незаконосъобразно изявление,

че в случаите на пътуване на адвокати, това щяло да става със служебна бележка от Адвокатския съвет (АС).

Видно от недвусмислената точка в заповедта, това е възможно само при наличието на работодател. Общоизвестно е, че AC е орган на адвокатурата, а не работодател на адвокатите. Последните нямат такъв по дефиниция, при това дадена още в конституцията. Адвокатите удостоверяват качеството си - "адвокат" съгласно нормативната разпоредба на чл. 31, само с карта. Адвокатската карта, в този случай, съвпада напълно с понятието "служебна қарта", доколкото удостоверява служебно, а не лично качество и доколкото "служба" е синоним на "функция, роля, предназначение".

Вместо да защитава този принцип и интересите на адвокатите обаче, като дори при неяснота да иска изричното допълване на заповедта, съвсем непонятно, ВадС прави точно обратното. Създава непоискани от изпълнителната власт допълнителни пречки, имащи за резултат, пълен хаос (предвид нуждата да се издава такъв документ за всяко пътуване или дестинация), вероятно

водещ до пълна невъзможност за адвокатите да упражняват професията си

на защитници на правата и законните интереси на гражданите и юридическите лица, и то във време, когато те са изключително уязвими.

Адвокатските съвети, категорично не разполагат с компетентност да издават подобни документи, те не са работодател на адвокатите, а даже напротив. Те се издържат от годишните вноски на адвокатите - членове на дадената колегия и се избират от тях. Тоест ако можем да говорим за имагинерен работодател, то тогава същите тези адвокати, представени на общото си събрание, се явяват своеобразен работодател на адвокатския съвет, доколкото му възлагат и делегират права при избора му.

Вероятно е наложително да се посочи, че гореописаните ви действия, напълно изпразват от смисъл адвокатската карта, като официален документ, удостоверяващ служебно качеството - адвокат. Горното иманентно ще доведе до абсурдни ситуации всички останали органи занапред да искат "служебни бележки" от АС за адвокатите.

В светлината на гореизложеното, предвид зловредните действия, водещи не до защита, а до увреждане на правата и интересите на всички адвокати в страната, както и гласуваното на Общото събрание на адвокатските съвети "свалено доверие от Висшия адвокатски съвет", считаме, за достатъчно основание, да

искаме вашата незабавна оставка и насрочване на дата за предсрочни избори

незабавно след отмяна на извънредното положение.

Аз, долуподписаният, адв. Росен Пенчев Рашков , л.н 1000718310, член на Софийска адвокатска колегия, с подписа си удостоверявам като съставител, че приложеният списък с адвокати представлява техни изрични волеизявления, подкрепящи горното становище. Последните са дадени в електронен вид и са налични в затворената фейсбук група "Фейсбук общност на българските адвокати".

