"Това е преврат" (реакциите в социалните мрежи)

© Надежда Чипева, Капитал "Прокуратурата прилича на Шесто управление на Държавна сигурност. Действията ѝ са избирателни и определено са политически", казва проф. Николай Радулов

Представители на МВР и прокурори от Специализираната прокуратура влязоха в президентството тази сутрин и извършват претърсвания на кабинети във връзка с две досъдебни производства, едното - за търговия с влияние. Междувременно Държавната агенция "Национална сигурност" (ДАНС) съобщи, че оставя без достъп до класифицирана информация съветник и секретар на държавния глава. На този фон се разбра, че по разследването за търговия с влияние са задържани президентския секретар по правни въпроси Пламен Узунов и бизнесменът Пламен Бобоков.

Акцията предизвика възмутени коментари в социалните мрежи:

Ренета Инджова, бивш служебен премиер, по БНР:

Покриването на един скандал с друг е най-сигурният начин да се продължава по същия начин - с корупция и с разрушената държавност. Не би могло да има по-голям скандал, който да потрупа днешния: Посяга се на държавния глава!

Прокуратурата се е прицелила в президента Румен Радев, защото не трябва да се цели върху онзи, който е предизвикал досега необходимостта да слезе от властта:

Мандатът е не да се узурпира, а да се упражнява власт. Както се вижда, нашето правителство е готово на всичко, за да може да стои на власт. Нещата, които се случват, са логическо продължение на нежеланието да се обозначат проблемите на нашето политическо битие. Да се търсят разрешения. Да се сменят правителства, което в други държави става за една нощ.

Едните искат да правят тук ракетни бази - на една територия, на която държавността и националната сигурност въобще не съществуват. Другите ще търсят да утвърдят своето икономическо присъствие в региона. На третите дори се обозначихме, че сме срещу сегашния режим на Ердоган и затова се случват такива неща тук. В момента провокираме целия свят, та който вземе отношение, той да разреши казуса.

Изтича времето не България - като държава и като население, което не е на този свят, не живее реален политически живот, не знае какво трябва да прави, не знае как да се бори.

Завършила е историята с функционирането на демократична, правова държава, която се управлява от състоятелна изпълнителна власт, разделена от другите власти.

Евгений Дайнов, политолог:

Прокурори в сградата на Президента.

Веднага се сетих за репликата на Хенри Втори по повод бунтовния архиепископ на Кантербъри Томас Бекет: "Will none of these lazy insignificant persons, whom I maintain, deliver me from this turbulent priest?"

Та; КОЙ у нас е казал снощи: "Няма ли кой сред тия мързеливи никакъвци, които издържам, да ме освободи от този бунтовен президент?" Разбира се, веднага се намират ентусиасти и утрепват Бекет.

По силата на логиката, това ще да е няКОЙ, наскоро споменат от Президента в негативен контекст и КОЙто има силата на сплашва държавния глава.

Последните споменати от Радев са Ахмед Доган и Делян Пеевски - вчера, в онова обръщение към нацията, което БНТ - Кошлуков - ДПС отказа да излъчи.

Интересни времена, н'ес па?

Божидар Божанов, ИТ специалист, блогър:

08.07.2020 - президентът назовава поименно Доган и Пеевски и казва, че не трябва да имат охрана

09.07.2020 - прокуратурата влиза в президентството

Ходим по ръба на конституционните норми в името на едни мутри.

Проф. Николай Радулов, бивш секретар на МВР, по БНР, университетски преподавател:

Трудно е да се каже дали нещо ще излезе въобще от акцията на прокуратурата в президентството. Това, което се случва днес, има две цели - едната е да се затъмни скандалът с "Росенец", другата е - да бъде компрометиран всячески президентът Румен Радев.

Защото неговата популярност сред хората нараства. Този рейтинг един ден ще се осребри. Управляващите вече очакват да паднат от власт заради многото безумни издънки и се страхуват от служебно правителство, което президентът трябва да назначи.

Как е възможно да се осъществява търговия с влияние от хора, които не са в изпълнителната власт? Това, че някой е препоръчал някого за назначаване някъде, това мога да го направя и аз. Дали ще е търговия с влияние? Къде са получените облаги? Тези записи и чатове, които ни бяха представени от прокуратурата, не показаха никаква търговия с влияние.

Прокуратурата прилича на Шесто управление на Държавна сигурност. Действията ѝ са избирателни и определено са политически.

Андрей Янкулов, адвокат, бивш прокурор:

Вчера президентът си позволи да влезе остро на Доган и Пеевски.