"Управлението на Борисов трябва да си ходи"

Коментарът е от профила на автора във "Фейсбук".

Днес в центъра на София излязоха отново хиляди хора, за да кажат, че не искат да ги управлява мафията и че на беззаконията на прокуратурата и на създадените за нейно удобство квазиюрисдикции трябва да се сложи край. Също както, че управлението на Борисов, благодарение на когото/което всичко това е възможно, трябва да си ходи. И отново бяхме много, както през 2013 г.

Хората, които имат свободата и демокрацията за своя истинска ценност, няма как да останат безучастни пред противоконституционните действия срещу президента на републиката и нямат как да си траят по разни съображения,

докато прокуратурата унищожава последните остатъци от правовата държава у нас.

В такива моменти се вижда, кой наистина носи тези ценности в себе си и за кога те са само поза, претенция или фасада. Източник на добри доходи. Перспектива за добър кариерен план...

И да, на протеста имаше хора от БСП. Но след като те са решили да бъдат част от протест, който скандира "Гешеф е позор!", "мафия" и "вън мутрите от властта", не виждам, защо това трябва да ме спре да бъда на протеста. Сигурен съм и всеки разумен човек, който днес излезе да протестира, за да защити последните линии на демокрация и правова държава в България, знае, че мафията няма да бъде изгонена от властта, от управлението, от прокуратурата само с протести. И че доверие и подкрепа заслужават тези, които с действията си доказват, че имат идеите и принципите, които заявяват. И че могат да ги осъществят.

Изборите не са днес, изборите предстоят. Но,

за да има честни избори, сме длъжни да защитим това, което е останало от демокрацията в България.

И истината е, че тези, които заплашват честните избори и демокрацията днес, не са БСП и президентът, а тези, които превърнаха корупцията в перпетуум-мобиле на управлението и политическото си съществуване, докато ни омайват колко много мразят комунстите, как се борят за мястото ни в Европа и т.н., и т.н.

Същите, които дадоха най-важните правоохранителни органи на държавата в ръцете на мафията. И които си хортуват доволно с кулковите на паралелната реалност, докато ни продават опашатата лъжа, колко много държат на демокрацията и мястото ни в Европа. Enough is enough!