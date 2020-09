Български учени от чужбина: Подкрепяме протестите

© Юлия Лазарова Правителството не трябва да се допуска насилие от страна на полицията срещу мирни демонстранти и журналисти.

"Дневник" публикува отворено писмо на български учени, изследователи и юридически специалисти в чужбина в подкрепа на протестите и процеса на демократизация в страната. То е съставено и одобрено от всички участници и включва 73-ма учени от около 60 университета и организации в 12 страни.

Следим продължаващите протести в България с голямо въодушевление, надежда и доза тревога. Добрите институции са основата на дългосрочния икономически растеж и устойчива социална и екологична среда. Не се съмняваме, че България може да бъде държава, основана на ясни правила и спазване на закона. Бъдещето ни не е предопределено от миналото. Националният просперитет е отговорност на всички нас.

Изразяваме подкрепа на протестите в България и исканията им

за независима съдебна система, прозрачно и отговорно правителство и свободни медии.

Също така подкрепяме правото на хората да изразяват свободно своето мнение, което включва правото на мирен протест. Правителството има отговорното задължение да осигури тези права. Не трябва да се допуска насилие от страна на полицията срещу мирни демонстранти и журналисти. България е правова държава, която трябва да спазва закона, своята конституция и задълженията си по международното право, включително зачитането на основните човешки права.

Обезпокоени сме от съпротивата срещу реформа на съдебната система,

която проявяват ред политически партии, главната прокуратура и органите на сигурността. Имайки това предвид, ние вярваме, че българите в чужбина биха могли да бъдат особено полезни, като предоставят независимо експертно мнение относно процеса на реформа в страната.

Не представляваме която и да е политическа партия или други интереси. Твърдо вярваме, че когато хората са обединени от правилната цел, те ще намерят начин да я постигнат.

За една по-добра България!

Венета Андонова

Dean, Associate Professor, Strategy & Entrepreneurship, Universidad de los Andes, Колумбия

Асен Асенов

Professorial Lecturer, Economics, American University, САЩ

Владимир Атанасов

Owen Professor of Business, Finance, College of William & Mary, САЩ

Алекс Атанасова

DPhil Candidate, Marketing, University of London, Великобритания

Албена Азманова

Associate Professor, Political Theory, University of Kent, Brussels School of International

Studies, Великобритания и Белгия

Диана Богева

Centre Manager & Postdoctoral Fellow, Social Marketing, Sydney & Curtin University,

Австралия

Петьо Бонев

Professor, Economics, University of St. Gallen, Швейцария

Валери Божиков

Senior Associate, Law (Competition & Antitrust), Fried, Frank, Harris, Shriver & Jacobson LLP,

Великобритания

Мелкана Бракалова-Тревитик

Full Professor, Chair, Mathematics, Fordham University, САЩ

Теодор Христов

Associate Professor, History, George Washington University, САЩ

Христо Дичев

Professor, Computer Science, Winston-Salem State University, САЩ

Дарина Дичева

Distinguished Professor, Computer Science, Winston-Salem State University, САЩ

Мартин Димитров

Professor, Political Science & Public Policy, Tulane University, САЩ

Боряна Димитрова

Clinical Professor, Marketing, Drexel University, САЩ

Димо Димов

Professor, Entrepreneurship & Innovation, University of Bath, Великобритания

Деница Динева

Assistant Professor, Marketing, Cardiff University, Великобритания

Иван Дивлянски

Research Professor, Lasers and Optics, University of Central Florida, САЩ

Елена Гаджанова

Assistant Professor, Politics, University of Exeter, Великобритания

Александър Гегов

Associate Professor, Computer Science, University of Portsmouth, Великобритания

Петя Георгиева

Associate Professor, Computer Science, University of Aveiro, Португалия

Елица Германов

Senior Scientist, Biodiversity Conservation, Marine Megafauna Foundation, САЩ

Паскалис Глабаданидис

Senior Lecturer, Finance, University of Adelaide, Австралия

Генко Гечев

Associate Professor, School of Music, Duquesne University, САЩ

София Георгиева

Lecturer, Finance, Imperial College, Великобритания

Станли Гьошев

Lecturer, Finance, University of Exeter, Великобритания

Тодор Хинов

Attorney at Law, Washington, DC, САЩ

Соня Хърт

Dean and Professor, Environment and Design, University of Georgia, САЩ

Николай Христов

Senior Scientist, Natural Sciences, TERC, Cambridge, MA, САЩ

Анатоли Игнатов

Associate Professor, Sustainable Development, Appalachian State University, САЩ

Ангелина Илиева

Instructional Professor, South Slavic Literatures, University of Chicago, САЩ

Александър Иванов

DPhil candidate, Neuroscience, University of Oxford, Великобритания

Стела Иванова

Lecturer, Management, University of Exeter, Великобритания

Никола Камбуров

Assistant Professor, Mathematics, Pontificia Universidad Católica de Chile, Чили

Мартин Касабов

Professor, Mathematics, Cornell University, САЩ

Емилиян Кавалски

Chair Professor, International Relations, University of Nottingham, Великобритания

Емил Костадинов

Lecturer, Economics, University of Warwick, Великобритания

Елена Крумова

Assistant Director & Assistant Professor, Sociology, Columbia University, САЩ

Костадин Кушлев

Assistant Professor, Psychology, Georgetown University, САЩ

Любомир Литов

Associate Professor, Law & Finance, University of Oklahoma, САЩ

Силвия Лозева

Project Officer, Sustainable Development, University of Western Australia, Австралия

Иван Манев

Salgo Professor, Management, University of Maine, САЩ

Константин Манолчев

Lecturer, Management, University of Exeter, Великобритания

Татяна Манолова

Professor, Management, Bentley University, САЩ

Дора Маринова

Professor, Sustainable Development, Curtin University, Австралия

Здравко Марков

Professor, Computer Science, Central Connecticut State University, САЩ

Надежда Наумова

Assistant Professor, Pathology, Memorial Hospital, West Virginia University, САЩ

Пламен Ненов

Associate Professor, Economics, BI Norwegian Business School, Норвегия

Владимир Нейчев

Associate Professor of Surgery, Medicine, University of Central Florida, САЩ

Ник Николов

Assistant Professor, Marketing, Appalachian State University, САЩ

Христина Николова

Assistant Professor, Marketing, Boston College, САЩ

Диана Озбърн

Professor, Economics, Spokane College, САЩ

Тодор Папанов

Associate, Law (Competition & Antitrust), Eversheds Sutherland LLP, Великобритания

Андрей Павлов

Professor, Finance, Simon Fraser University, Канада

Албена Пергелова

Associate Professor & Chair, Marketing, MacEwan University, Канада

Валерия Петкова

Researcher, Cognitive neuroscience, Outpatient Care, Германия

Ева Петкова

Professor, Biostatistics, New York University, САЩ

Ина Петкова

Assistant Professor, Mathematics, Dartmouth College, САЩ

Цвета Петрова

Lecturer, Political science, Columbia University, САЩ

Христо Пирински

Associate Professor, Finance, University of Central Florida, САЩ

Ивилина Попова

Professor, Finance, Texas State University, САЩ

Мария Попова

Chair, Associate Professor, Political Science, McGill University, Канада

Димо Рингов

Associate Professor, Strategic Management, ESADE Business School, Испания

Краси Румчев

A/Professor, Public Health, Curtin University, Австралия

Мира Славова

Assistant Professor, Organisations & HR, Warwick Business School, Великобритания

Георги Сматракалев

Lecturer, Taxation, Florida Atlantic University, САЩ

Ваня Ставракева

Assistant Professor, Economics, London Business School, Великобритания

Стоян Стоянов

Senior Lecturer, Entrepreneurship & Innovation, University of Bath, Великобритания

Емил Темнялов

Senior Lecturer, Economics, University of Technology Sydney, Австралия

Владимир Вълчинов

Instructor in Radiology, Precision Medicine, Harvard Medical School, САЩ

Йото Йотов

Professor, International Trade, Drexel University, САЩ

Румяна Йотова

Lecturer, International Law, University of Cambridge, Великобритания

Любомир Зъбов

Senior Tax Manager, International Tax, Deloitte Tax LLP, САЩ

Емилия Занкина

Dean, Political Science & Public Policy, Temple University Rome, Италия