Обсъждане на бъдещия облик на ул. "Цар Шишман" - драматургична версия

© Район "Триадица" Според проекта, с който живеещите не са запознати официално, на улицата няма да има бордюри. Така ще могат да се разположат масите на заведенията.

На 10 май на столичната улица "Цар Иван Шишман" започна дълъг и сложен ремонт. Как ще изглежда живописното място след края на реконструкцията се разбра от визуализации на проекта, показани от кметството в социалните мрежи. С бъдещото разполагане на ресторанти с маси на улицата за сметка на паркоместата не са съгласни живеещите на улицата и в карето между "Граф Игнатиев", "Георги Раковски", Цар Освободител" и "Васил Левски", затова те се подписаха в петиция, в която настояват "Шишман" да не бъде превръщана в кичозната и шумна "Витоша". Миналата седмица Столичната община (СО) организира среща с недоволните жители. Как протече тя - авторът на петицията Стефан Попов публикува иронично резюме в профила си във "Фейсбук".

Столичната община: Обсъждане на бъдещия облик на ул. "Цар Шишман"

(Протокол от среща на 26 май 2021 г. в НАГ, драматургична версия.)

СО: Добър ден! Поздравявам ви за вашата активност! Тук сме за да обсъдим промяната на улица "Шишман".

Живущи: Ние сме против тротоарно право, маси и столове пред заведения, сега и в бъдеще.

СО: Да. Разбирам Ви. Но това не е предмет на днешното обсъждане. Това ще се решава в бъдеще.

Живущи: Ние искаме гаранции, че това няма да се случи.

СО: Не можем да ви дадем гаранции за нещо, което ще се обсъжда в бъдеще.

Живущи: Ние сме против сваляне на бордюрите, защото те са единствената естествена защита срещу маси, столове, декове на улицата, както стана с бул. "Витоша"

СО: Разбирам Ви, но това не е предмет на настоящото обсъждане.

Живущи: А на кое?

СО: Е, то мина преди две години.

Живущи: Но ние искаме тези основни неща, които ще променят цялата улица, да бъдат обсъдени.

СО: Разбирам ви. Но те не са предмет на днешното обсъждане.

Живущи: А кое е предмет на днешното обсъждане?

СО: Проектът за промени на улица "Шишман".

Живущи: Но ние настояваме проектът да не се изпълнява, докато не се чуе нашата позиция по тези въпроси.

СО: Това не е възможно, тъй като са спечелени европейски средства за него и те вече се усвояват.

Живущи: Тогава защо сме тук?

СО: За да обсъдим проекта, има толкова неща, които не засегнахме. Например цвета на осветлението, може да е снежен, но може да е топъл. Нюанс на плочите..

Живущи: А шума, ехото в тясната улица, мръсотията, пиянските оргии посред нощ пред бъдещи заведения?

СО: Това е много сериозен проблем. Тук трябва да се говори и с МВР.

Живущи: Ако останат тротоарите и не се допуска тротоарно право, това е надеждна защита срещу шум и изстъпления.

СО: Да, но това е предмет на отдавна минали и далечни бъдещи обсъждания, а ние сега обсъждаме проекта

.

Изтощени живущи: А ние какво правим тук с нашите въпроси тогава?

СО: О, не допускайте и за миг да ви обхващат съмнения. Много е обнадеждаващо, че се създава демократична обществена среда и се обсъждат въпросите с пряко засегнатите.

Вертолет на Сдружение "Спаси света": ББррррррр.. (не се разбира, но се подразбира).

Важен глас от СО: Г-н ББрр.., не може така бурно и припряно. Някои неща изискват години. Трябва внимателно да изслушаме живущите. Ние правим това за тях, иначе какъв е смисълът на нашата работа? Моля, успокойте се. (Следва съдържателна реч за изобщото.)

СО: Аз отново искам да ви поздравя и поощря за активността. Тя е много ценна за нас. Всичко, което тук бе казано, ще се вземе предвид. А сега... Сега ни предстои упорита РАБОТА, РАБОТА, РАБОТА.

Сдружен хор на СО и граждани:

Yesterday

All my troubles seemed so far away

Now it looks as though they're here to stay

Oh, I believe in yesterday