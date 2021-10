МВФ трябва бързо да си намери нов директор

© Reuters

Световната банка и Международният валутен фонд играят изключително важна роля в световната икономика именно защото независимите им проучвания се радват на глобално доверие. Но след скандала за доклада Doing Business се налагат спешни действия за възстановяване на доверието към тях, казва известният американски икономист Ан Крюгър в коментар за Project Syndicate. Заглавието и преводът са на "Дневник". Оригиналното заглавие е "Кризата на доверие към Бретън Ууд".

Въпреки трудности като Голямата рецесия и COVID пандемията световната икономика се развива изключително успешно след Втората световна война. Този успех се осигурява и от следвоенната глобална икономическа система, в която централни институции са МВФ, Световната банка и Свeтовната търговска организация (преди това се наричаше Общо споразумение за митата и търговията). Присъединявайки се към институциите от Бретън Ууд, държавите по света приемат икономическото им поведение да следва международното върховенство на закона.

Тези институции имат управителни органи с представители на страните членки, както и изключително квалифициран персонал от технократи. Периодичните доклади, които те създават, са ценен източник на информация и анализ. Но един от тях - годишният индекс Doing Business на Световната банка, се превърна в източник на огромен проблем.

Идеята на Doing Business е да описва за всяка страна член каква е регулаторната ѝ среда, елементи от която са правните процедури, чакането за решения, разходите за започване на бизнес, ефективността на правораздавателната система и достъпът до основни услуги като снабдяването с ток и стабилността на тези услуги. Тези и много други фактори определят мястото на страната в класацията. През 2018 г. например Нова Зеландия е под №1, а Сомалия е последна.

Никое измерване не е перфектно, но процедурата за определяне мястото в класацията беше прозрачна и индикаторите във всеки доклад бяха обективни - доколкото е възможно - дори когато разчитаха на откъслечни данни. Докладите Doing Business се радваха на уважение и поради това масово се използваха не само от хората, вземащи решения за управлението в конкретна страна, но и като индикатор за сравняване на регулаторите в тази страна с постиженията на колегите им в другите. Използваха ги независими изследователи, фирми и финансови институции, обмислящи инвестиции в чужбина. Нерядко се чуваше правителство да инструктира министрите си да провеждат политики, които да доведат до по-добро място на страната им в класацията.

Мнозина наблюдатели, включително аз, смятахме Doing Business за най-важната публикация на Световната банка. Заедно с глобалната класация банката публикуваше и национални резултати, така че всеки, съмняващ се в оценките, да може да ги сравни със своята. Някои правителства симулираха реформи - само фасада и никакво съдържание - но имаше и много повече примери за мотивирани от Doing Business политики, намаляващи разходите и повишаващи производителността. Както е с всички публикации на международни икономически институции, доверието към Doing Business беше ключово за успеха му.

Но след доклада от 2018 г. имаше оплаквания за използваните данни, което доведе до това Световната банка да възложи на WilmerHale разследване. Докладът на адвокатската фирма, публикуван през септември, установи сериозни нередности за класирането на Китай в Doing Business от 2018 г. Това разследване съобщава, че Кристалина Георгиева, тогавашен главен изпълнителен директор (втори по старшинство в йерархията) и настоящ управляващ директор на МВФ, е настоявала персоналът да преосмисли резултатите на Китай, след което "е проучвала начини да промени методологията така, че да се изкачи Китай в класацията". Докладът сочи също така, че банката е имала интерес да представи Китай в добра светлина, защото е търсела подкрепата на Пекин за увеличаването на капитала по това време.

Разследвалите представят достатъчно свидетелства за участието на Георгиева, за да възникнат съмнения за достоверността и почтеността на доклада Doing Business. Настоящият президент Дейвид Малпас замрази публикуването на доклада от 2021 г., след което отмени изобщо работата в бъдеще по тази публикация. Банката със сигурност ще провери и ще коригира процедурите си за предотвратяване на подобни опити за манипулиране.

Достоверността е изключително важен фактор в работата на МВФ и СБ. И за двете институции работят уважавани изследователи, икономисти и статистици от световна класа, както и отдадени на работата си официални лица. Те знаят, че не са политици, а служители на една обществена институция. Всички те са много отдадени на работата си.

Вярно, че в някои случаи (за част от тях знам и аз) е имало натиск на политическо ниво да бъде подкрепена определена кредитираща програма или ключов пост. Но централна част от работата на ръководството е да защитава служителите от неправомерна намеса в техните доклади и анализи.

Опитите да се доразкрасява класирането на една държава в доклад, сравняващ я с много други, са недопустими не само защото подкопават достоверността на доклада, но и защото ощетяват другите страни, чието място в класацията се променя в резултат на това. Когато една страна слезе надолу в списъка, способността ѝ да привлича чуждестранни инвеститори и бизнесмени може да намалее.

Лидерите на МВФ и СБ трябва да бъдат безпристрастни извън всякакво съмнение в надзорната дейност на своите институции и опазването интегритета на данните, на които се основава тяхната работа. Действията на Георгиева, за които се съобщава в доклада, определено създават сериозни съмнения за това дали тя е отдадена на защитата на тази почтеност на данните, включително в контекста на новата ѝ роля.

Ако за управляващия директор на МВФ се мисли като за податлива на натиск, за да коригира данни и анализи, доверието към достоверността в работата на фонда ще бъде значително отслабено. А може и изобщо да бъде изгубено.

Едно е управляващият директор да настоява бордът да определи програма със спорни качества, но основана на доклад с честна оценка на ситуацията. Съвършено различно е да притискаш персонала да променя самите данни.

Ако Георгиева остане на поста, тя е служителите ѝ със сигурност ще бъдат притискани да променят данните и класирането за други държави. И дори те да се съпротивляват, ще има подозрение към докладите, които създават. Ще се обезцени работата на цялата институция. Само тази перспектива би трябвало да е достатъчна взимащите решенията в МВФ да намерят нов управляващ директор, чиято преданост към почтената работа не е под въпрос.