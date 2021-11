Жените в науката – как беше проправен пътят им

"Дневник" публикува словото на проф. Румяна Прешленова, директор на Института за балканистика с Център по тракология към Българската академия на науките. То е произнесено на тържественото събрание на БАН в Деня на народните будители на 1 ноември. Запис на събитието можете да видите тук.

Жените в науката са двойно благословени. Те могат да даряват живот и да даряват знания. От тяхната щедрост зависи бъдещето на човечеството.

След края на матриархата векове наред жените са държани далеч от властта, освен малцината, родени със синя кръв, които по стечение на обстоятелствата и по-скоро като изключение се възкачват на трона. Затова пък имената им се помнят: Мария Терезия, императрица на Хабсбургската монархия през 1740-1780 г., Екатерина Велика, императрица на Русия през 1762-1796 г., Мария Стюарт, кралица на Шотландия през 1542-1567 г., Катерина де Медичи, кралица на Франция от 1547 до 1559 г. Налагани са им и много други ограничения с мотива, че социалните им функции се изчерпват с грижата за дома и призванието им да даряват живот. Единици от тях, облагодетелствани от семейната среда, през Средновековието се изявяват в литературата, изобразителното изкуство и музиката. Макар да са лишени от официална власт, немалко жени имат морален авторитет и са съветници на своите овластени съпрузи, братя и синове.

Модерната епоха е белязана от няколко важни прeлома, без които съвременното общество би било немислимо. Сред тях особено значение имат масовизирането на образованието, превръщането на науката от строго елитарно в по-широко достъпно поле за изява и борбата на жените за равноправие. И трите имат за цел утвърждаване на общочовешките ценности, сред които основополагащо значение има личността независимо от нейния социален произход и пол.

В края на XIX и началото на XX в. в редица страни се създават организации на жените, чиито цели включват защита на техните права, но също така опазването на мира. През 1919 г. те се обединяват в Международна женска лига за мир и свобода със седалище в Женева, където се намира и ОН. Още същата година в нея се включва Българска секция начело с Екатерина Каравелова. С Международния си конгрес през 1922 г. Лигата заявява решимостта на жените да участват активно в политиката в името на живота. Забележително е, че по същото време, през 1919 г., в Женева е създадена и Международната федерация на жените с университетско образование, в която членува Дружеството на българките с висше образование.

Организираното движение на жените се вдъхновява от личности като Мария Склодовска-Кюри (1867-1934), първата жена носителка на Нобелова награда за физика (1903) и за химия (1911). Тя е единственият учен досега, получил Нобелова награда в две различни научни области, първата жена професор в Университета в Париж и първата жена ръководител на Радиев институт в Париж (от 1909 г.).

Сходен профил има и Елисавета Карамихайлова (1897-1968) - първият професор по радиоактивност и ядрена спектроскопия, първата жена професор по физика в България (1939), основателка на Катедрата по атомна физика в Софийския университет и на Лабораторията по радиоактивност във Физическия институт на БАН. Преди да започне кариерата си в България, тя е работила в Института за радиеви изследвания във Виена и в Кавендишката лаборатория в Кеймбридж.

Те и много други по-малко известни жени проправят нашия път към науката, отвоюват правото ни да бъдем учени, което минава през достъпа до висше образование. През Възраждането българското общество приема участието на жени в хайдушкото движение и съпричастността им към борбите за национално освобождение, но до средата на XIX в. образованието остава привилегия за мъжете. Десетина девически училища, създадени от 40-те до 60-те години на XIX в. Габрово, Пловдив, Стара Загора, Казанлък, Свищов, Русе, Солун, са основани и поддържани най-често от жени. Някои от тях са организирани в женски дружества въпреки патриархалните нагласи на огромна част от обществото.

Възпитаничките на девическите училища обикновено стават учителки или интелектуалки. През 1897 г., почти двадесет години след Освобождението, Анна Карима, писателка, публицистка и преводачка, основава женско Образователно дружество "Съзнание", което изпраща петиция до Народното събрание за допускане на жените до университетско образование. Това се случва през 1901 г., а през 1918 г. Софийският университет вече има първата жена преподавателка и първата жена учен в България - Теодора Райкова (1893-1963). Завършила химия през 1916 г., тя специализира в Германия и Австрио-Унгария и става асистентка на баща си, проф. Пенчо Райков, в СУ. Теодора Райкова преподава и публикува резултатите от изследванията си във водещи немскоезични научни издания въпреки опитите за прекратяване на договора ѝ, защото е жена.

Макар да остават доминиращи в политическо и икономическо отношение, мъжете като цяло осъзнават и приемат излизането на много жени от ограничената им роля на съпруги и майки. Този преход отнема десетилетия. В съвременна България равните права на жените и мъжете са гарантирани от Конституцията и Кодекса на труда.

В наше време безспорен израз на промененото отношение към жените е Хартата за основните права на гражданите на Европейския съюз, приета на Срещата на върха в Ница през 2000 г. Според нея (чл. 23) равенството между жените и мъжете трябва да бъде гарантирано във всички области, включително в заетостта, труда и възнаграждението. Изрично се изтъква, че принципът на равенство не пречи да се запазят в действие или да се приемат мерки за специфични предимства в полза на по-слабо представения пол. Хартата за правата от Ница е доразвита с Резолюцията на Европейския парламент от 27 септември 2007 г. относно равенството между жените и мъжете в ЕС.

И двата документа създават рамкови условия за равни права на мъжете и жените в ЕС. Разработени са и серия документи в тази насока, а интегрираната политика за равенство между половете в научните изследвания в ЕС се осъществява при реализиране на 5, 6 и 7 рамкови програми и на програмата на ЕС за научни изследвания "Хоризонт 2020". Европейската комисия приема Насоки на Европа 2020 за заетост и Eвропейския пакт за равенство между половете 2011-2020. Въпреки това според докладите на ЕК различията между половете в сферата на научните изследвания и иновациите все още съществуват в някои от страните от ЕС, особено във високите нива на научната и административната кариера в академичните среди, а в отделни случаи те граничат с неравенство. Като критерий за балансирана представителност се приема относителен дял от 40-60% на единия пол.

В същото време в Хартата на европейските учени, разработена през 2005 г., изрично се изтъква, че работодателите трябва да се стремят да осигурят работни условия на учените, които позволяват както мъже, така и жени учени да съчетават работата и семейството, грижата за децата и кариерата. Преминаването от третиране на жените като неравнопоставено малцинство към артикулиране на правото на мъжете да съчетават работата и кариерата си с грижи за семейството и децата е важен момент, който дава своето отражение върху обществените нагласи и поведението на учените през следващите години.

Едва ли е случайно, че през 2016 г. Луиз Ричардсън, историк, експерт по тероризъм и ректор на Университета "Сейнт Ендрюс" в Шотландия, е първата жена, която става заместник-ректор на престижния британски Оксфордски университет, за първи път в неговата почти осемвековна история. Заслужава да припомним, че в това висше учебно заведение жените получават образователни степени от 1920 г., а за първи път жена става професор едва през 1948 г.

Повод за самочувствие ни дават и българките, които от години се изявяват като успешни учени в чужбина. Броят им е многократно по-голям от посочения в Именника на българските учени в чужбина, изготвен от Съюза на учените в България. Ще спомена само два ярки примера на водещи в своята област, които са широко известни: проф. Райна Фичорова, завършила медицина и специализирала в България, директор на лаборатория по репродуктивна биология в Харвардския университет от 1995 г.; проф. Мария Н. Тодорова, завършила история и преподавала балканистика в България, от 1991 г. професор последователно в университетите на Хюстън, Тексас, Флорида и Илиной, Ърбана-Шампейн в САЩ, почетен доктор на СУ "Св. Климент Охридски" и на Университета "Пантеон" в Атина.

