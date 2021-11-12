Превод в ефир: Обама от Борино и сънища по анцуг

Два дни преди изборите знаем, че Борисов спи вече по анцуг, а Мата Хари пусна нови снимки, в които всичко си е същото - и Борисов, и пачките евро, само чаршафите са различни. И още: как ГЕРБ и БСП си оставят вратички към ДПС и как Мустафа Карадайъ е като Барак Обама.
Това е въведението към новия епизод от седмичния подкаст на "Свободна Европа", воден от Полина Паунова - "Превод в ефир", който "Дневник" препубликува.
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Dark Avenger alias Дечо ПораРейтинг: 1059 Неутрално
дай Боже скоро по-розова пижамка и в леглото на бай Ставри !Zwei Dinge sind unendlich, das Universum und die menschliche Dummheit, aber bei dem Universum bin ich mir noch nicht ganz sicher. Albert Einstein
diq55699032Рейтинг: 1923 Неутрално
Последния напън на Срободна да спаси Радев09-06-20 - Радев: Смущаващо е, че Божков звучи по-убедително от неговите обвинители . 13-05-19 - Tео Ушев: Президентът и жена му са чудовищно прости. 24-01-21 - Атанас Атанасов: Нямам нито една забележка към Радев. 01-09-21 - Кирил Петков: С две ръце гласувам за президента Радев. 30-10-21 - Ген. Атанасов: Не виждам грешки в Стойчо Кацаров.
и тримата олигарси БожПроПе
diq55699032Рейтинг: 1923 Неутрално
Сребровна Юропа09-06-20 - Радев: Смущаващо е, че Божков звучи по-убедително от неговите обвинители . 13-05-19 - Tео Ушев: Президентът и жена му са чудовищно прости. 24-01-21 - Атанас Атанасов: Нямам нито една забележка към Радев. 01-09-21 - Кирил Петков: С две ръце гласувам за президента Радев. 30-10-21 - Ген. Атанасов: Не виждам грешки в Стойчо Кацаров.
doroteusРейтинг: 1472 Неутрално
На Полинка сигурно и се ще да влезе в ролята на Мата Хари в спалнята на Боко , но явно не и се "отваря чадъра "!
ResurrectionРейтинг: 1961 Весело
Не може да му се отрече че анцунг и фланелка най-добре му стоят 😂
К2Рейтинг: 1825 Неутрално
Право куме та в очи.Сега ще последват изблици на гняв.SHADOWS of SOFIA
Боян ТаксировРейтинг: 1770 Неутрално
Тези нови снимки с различни чаршафи и количества пачки в чекмеджето, означават, че не е било, както Боко вика, прекрасната госпожа да го е издебнала и хоп - извадила от чантата пачките и кюлчетата, докато той се приготвя за срещата, снимала и после обратно ги е прибрала в дамската си чанта.ХАКНАТИЯТ МОЗЪК: https://unbrain.eu/?bg
И ако Боко така нагло лъже целия народ, какво ли е било, когато ни е управлявал, какво ли би било, ако пак би управлявал?
Боян ТаксировРейтинг: 1770 Неутрално
До коментар [#7] от "Боян Таксиров":ХАКНАТИЯТ МОЗЪК: https://unbrain.eu/?bg
Т.е. не е било само веднъж.