Превод в ефир: Обама от Борино и сънища по анцуг

Два дни преди изборите знаем, че Борисов спи вече по анцуг, а Мата Хари пусна нови снимки, в които всичко си е същото - и Борисов, и пачките евро, само чаршафите са различни. И още: как ГЕРБ и БСП си оставят вратички към ДПС и как Мустафа Карадайъ е като Барак Обама.

Това е въведението към новия епизод от седмичния подкаст на "Свободна Европа", воден от Полина Паунова - "Превод в ефир", който "Дневник" препубликува.