Превод в ефир: Обама от Борино и сънища по анцуг

Два дни преди изборите знаем, че Борисов спи вече по анцуг, а Мата Хари пусна нови снимки, в които всичко си е същото - и Борисов, и пачките евро, само чаршафите са различни. И още: как ГЕРБ и БСП си оставят вратички към ДПС и как Мустафа Карадайъ е като Барак Обама.


Това е въведението към новия епизод от седмичния подкаст на "Свободна Европа", воден от Полина Паунова - "Превод в ефир", който "Дневник" препубликува.



Всичко, което трябва да знаете за:

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Ключови думи към статията:

Полина Паунова


Политически журналист в "Свободна Европа", автор на седмичния подкаст "Превод в ефир" и на рубриката "Говори Полина".

Коментари (8)
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  1. 1 Профил на Dark Avenger alias Дечо Пора
    Dark Avenger alias Дечо Пора
    Рейтинг: 1059 Неутрално

    дай Боже скоро по-розова пижамка и в леглото на бай Ставри !

    Zwei Dinge sind unendlich, das Universum und die menschliche Dummheit, aber bei dem Universum bin ich mir noch nicht ganz sicher. Albert Einstein
  2. 2 Профил на diq55699032
    diq55699032
    Рейтинг: 1923 Неутрално

    Последния напън на Срободна да спаси Радев

    и тримата олигарси БожПроПе

    09-06-20 - Радев: Смущаващо е, че Божков звучи по-убедително от неговите обвинители . 13-05-19 - Tео Ушев: Президентът и жена му са чудовищно прости. 24-01-21 - Атанас Атанасов: Нямам нито една забележка към Радев. 01-09-21 - Кирил Петков: С две ръце гласувам за президента Радев. 30-10-21 - Ген. Атанасов: Не виждам грешки в Стойчо Кацаров.
  3. 3 Профил на diq55699032
    diq55699032
    Рейтинг: 1923 Неутрално

    Сребровна Юропа

    09-06-20 - Радев: Смущаващо е, че Божков звучи по-убедително от неговите обвинители . 13-05-19 - Tео Ушев: Президентът и жена му са чудовищно прости. 24-01-21 - Атанас Атанасов: Нямам нито една забележка към Радев. 01-09-21 - Кирил Петков: С две ръце гласувам за президента Радев. 30-10-21 - Ген. Атанасов: Не виждам грешки в Стойчо Кацаров.
  4. 4 Профил на doroteus
    doroteus
    Рейтинг: 1472 Неутрално

    Последния напън на Срободна да спаси Радев и тримата олигарси БожПроПе
    —цитат от коментар 2 на diq55699032


    На Полинка сигурно и се ще да влезе в ролята на Мата Хари в спалнята на Боко , но явно не и се "отваря чадъра "!

  5. 5 Профил на Resurrection
    Resurrection
    Рейтинг: 1961 Весело

    Не може да му се отрече че анцунг и фланелка най-добре му стоят 😂

  6. 6 Профил на К2
    К2
    Рейтинг: 1825 Неутрално

    Право куме та в очи.Сега ще последват изблици на гняв.

    SHADOWS of SOFIA
  7. 7 Профил на Боян Таксиров
    Боян Таксиров
    Рейтинг: 1770 Неутрално

    Тези нови снимки с различни чаршафи и количества пачки в чекмеджето, означават, че не е било, както Боко вика, прекрасната госпожа да го е издебнала и хоп - извадила от чантата пачките и кюлчетата, докато той се приготвя за срещата, снимала и после обратно ги е прибрала в дамската си чанта.

    И ако Боко така нагло лъже целия народ, какво ли е било, когато ни е управлявал, какво ли би било, ако пак би управлявал?

    ХАКНАТИЯТ МОЗЪК: https://unbrain.eu/?bg
  8. 8 Профил на Боян Таксиров
    Боян Таксиров
    Рейтинг: 1770 Неутрално

    До коментар [#7] от "Боян Таксиров":

    Т.е. не е било само веднъж.

    ХАКНАТИЯТ МОЗЪК: https://unbrain.eu/?bg




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