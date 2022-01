Надеждата за 2022: усещането за блокаж и изостаналост да вземе да ни напуска

© Надежда Чипева, Капитал Да започнем да се отваряме към света не само като туристи и консуматори, но и като автентична воля за знание и общуване с него.

"Дневник" се обръща по традиция в края на всяка година към философи, писатели, политолози, социолози и наблюдатели да оценят 2021 г. и да направят прогнози за 2022 г. След обобщенията за отишлата си година дойде ред на прогнозите. Днес четете отговорите на политическия коментатор и доцент по литературна теория Димитър Камбуров.

Какви са надеждите ви и какви опасенията за 2022 г.?

- Надеждата ми е мръсотията, жлъчта и лошата кръв да започне да се оттича от каналите и съдовете на обществения организъм и всички да си върнем оптимизма и волята за непосредствено ефективно действие, но вече и стратегически перспективно мислене, тъй щото усещането за задръстеност, блокаж, чалга и изостаналост да вземе да ни напуска. Да започнем да се отваряме към света не само като туристи и консуматори, но и като автентична воля за знание и общуване с него. Да поизоставим и самодоволния си провинциализъм, и комплексарското си самоокайване.

Опасявам се да не би и на новите колоси краката да се окажат глинени, но засега материалът, от който са направени, ми се види по-гъвкав и жилав, та се надявам да ги видя да удържат на задаващите се крошета и ъпъркъти.

Кое е неизбежното в политическата среда, което ще се случи?

- По правило неизбежно е само лошото: то идва спонтанно и от само себе си като смъртта. Неизбежно нищо добро не може да се случи. Но все пак е неизбежно най-накрая да се избегне неизбежността на злото, на простотията, на грубостта и долнопробността като съставки на българското живеене.

Ще усетим ли промяна по отношение на бюрокрацията, корупцията, условията за правене на бизнес, данъците, градската среда, транспорта, здравеопазването?

- Да!

Ще бъде ли стабилно новото управление?

- Не държа да е стабилно, защото стабилността внушава известна застиналост и застой. Очаквам да е гъвкаво, но и жилаво, тъй щото да го бива в оцеляването и в справянето с нестабилността, с неизбежната динамика, с предизвикателствата изневиделица.

Трите най-сериозни риска пред коалиционната формула и правителство за 2022 г. ?

- Първи риск - Нинова да предпочете БСП властта пред редкия шанс, който й се предостави да се осъществи.

Втори риск - Слави да вземе да се прави на Сокола.

Трети риск - "Демократична България" окончателно да се спихне, като тръгне надясно с намерението да си набави по-недвусмислена и алтернативна политическа физиономия.

Какво очаквате от заявилите се като опозиция ГЕРБ и ДПС?

- По думите на Шекспир, 'Sound and fury, signifying nothing'. Българският превод на романа на Фокнър "The Sound and the Fury" все така ще гласи "Врява и безумство".

Ще има ли промяна в доминацията изпълнителната власт да е водеща/по-силна/активна от законодателната?

- Много се надявам да влязат в режим на продуктивно противоречие, ефективно съревнование и тантристко изкуство на любовта като вечно възкачване без свършек.

Какъв президент ще видим през първата година на втория му мандат?

- Поставен на мястото му, т.е. поприбран, смирен с границите на пълномощията си и с нивото си на некомпетентност.

Кога ще са следващите парламентарни избори според Вас?

- Когато им дойде времето след почти четири години.

Идва ли краят на пандемията от коронавирус?

- Не, уви, пандемията ще остане като най-сигурен барометър за вездесъщостта на демократичната управленска и индивидуална човешка глупост.