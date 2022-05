Какви са фактите за връзките на Хънтър Байдън с Украйна и Русия

© factcheck.bg Липсата на сигурни доказателства, които да потвърдят или опровергаят твърденията за Хънтър Байдън, го превръщат в удобен главен герой в дезинформационната кампания на Кремъл.

Анализът е препубликуван от Factcheck.bg - платформа за проверка на фактите, създадена по инициатива на Асоциацията на европейските журналисти - България.

"Бил Гейтс призна за чиповете във ваксините"

"Джендър-лобистите разчитат на Сорос и Брюксел"

"Как баща и син Байдън грабиха Украйна"

Това са реални заглавия от български медии. Те илюстрират един от основните похвати в конструирането на дезинформационни наративи - известни лица с ключова роля в международната политика и бизнес да се посочват като виновни за съществуващи или не световни проблеми. Независимо дали се открива реална връзка между въпросната личност и конкретен проблем, дали съществуват каквито и да било факти в подкрепа на твърденията или става въпрос за конспиративни теории, този подход винаги цели едно и също - олицетворяването на "Запада" от конкретна личност, описвана като злодей.

От началото на руската инвазия в Украйна в тази роля се оказва Хънтър Байдън, син на президента на Съединените щати (САЩ) Джо Байдън. Неговото име се свързва с твърденията за опасни американски "биолаборатории" в Украйна. Същевременно Байдън-син е "уличаван" в зависимост от Русия, както и в конфликт на интереси и търговия с влиянието на баща си.

Кой всъщност е Хънтър Байдън?

Хънтър Байдън е вторият син на президента на САЩ Джо Байдън и първата му съпруга Нийла Хънтър Байдън. Роден е през 1970 г. и е завършил право в университета Йейл. По професия е адвокат, като през годините се е занимавал с инвестиционна дейност, лобизъм, банково дело и публична администрация. Името му се свързва предимно с инвеститорската компания Rosemont Seneca. Освен това Байдън-син е бивш член на директорските бордове в украинската газова компания Burisma и в китайската частна фирма BHR Partners. Към момента тече федерално разследване на неговите данъчни дела и дейността му зад граница.

Байдън-син и твърденията за украинските "биолаборатории"

Най-разпространеният сюжет, в който Хънтър Байдън присъства, е този за украинските "биолаборатории", финансирани от САЩ. Според твърденията на Кремъл и руски медии в лабораториите се разработват опасни биологични оръжия.Тези твърдения са сред основните аргументи за оправдаване на руската инвазия.

Проверка на Factcheck.bg установи, че няма доказателства за съществуването на подобни програми. В Украйна, както и в много други държави, има лаборатории, които се занимават с изследователска дейност и рутинна диагностика на съществуващите в страната заболявания и вируси.

Как синът на президента на САЩ се оказва замесен в този сюжет? На 24 март 2022 г. руската държавна новинарска агенция ТАСС цитира изказване на председателя на Държавната Дума Вячеслав Володин. Той твърди, че Хънтър Байдън е финансирал американската програма за изграждане на опасни "биолаборатории" на територията на Украйна. Оттогава същото твърдение се разпространява и в България - в медии като "Поглед.инфо" (подробен анализ тук), "Гласове" и "Труд".

Какви са основанията за това твърдение? Като цяло, тезата за американската програма за "биолаборатории" се базира на споразумение, сключено между САЩ и Украйна през 2005 г. С него се цели сътрудничество в областта на превенцията на разпространението на технологии и патогени, които биха могли да се ползват за разработката на биологично оръжие. В споразумението е записано, че за тази цел Военното министерство на САЩ се ангажира да осигурява безвъзмездна подкрепа на Министерството на здравеопазването на Украйна.

От 2005 г. до днес САЩ са инвестирали около 200 млн. долара в 46 лаборатории и изследователски съоръжения на територията на Украйна. Същата програма обхваща и останалите бивши съветски републики, като целта е старите лаборатории, предназначени за разработка на биологично оръжие през периода на Студената война, да бъдат преустроени в обикновени лаборатории за изследвания на съществуващи заболявания.

Други основания за обвиненията срещу Хънтър Байдън се търсят в инвеститорската му дейност. През 2009 г. той е сред основателите на фирмата Rosemont Seneca, която впоследствие придобива дял в компания на име Rosemont Seneca Technology Partners (RSTP). Според руското Министерство на отбраната, през тази компания Байдън-син е участвал пряко във финансирането на украинската биологична програма.

През 2014 г. RSTP инвестира над 10 млн. долара в Metabiota - базирана в Сан Франциско компания, която се занимава с набиране на персонал за работа в сферата на биолабораторните изследвания. В този период Metabiota вече е сред подизпълнителите по договор с Министерството на отбраната на САЩ за изграждането на лаборатории в Украйна, които да развият диагностиката на заразни заболявания.

Договорът по нищо не се различава от останалите, сключени с Агенцията за намаляване на отбранителния риск (Defence Threat Reduction Agency) към Военното министерство на САЩ. Той е част от вече споменатото споразумение от 2005 г.

Metabiota е една от многото компании подизпълнителки, които извършват дейност по тази програма. Нещо повече - нейната работа по принцип е съсредоточена предимно в африкански държави. В Украйна Metabiota има сравнително ограничено присъствие. Компанията разполага с един-единствен офис, който се занимава с изследвания на заплахите от туларемия и антракс.

Свързваната с Хънтър Байдън RSTP е само един от инвеститорите на Metabiota. Самият Байдън-син има силно ограничено влияние по отношение на нейните инвеститорски решения и дори напуска компанията в началото на 2015 г. По-рано той е освободен от поста си на младши лейтенант в резерва на военноморските сили (Navy Reserve) заради употреба на кокаин. Това нарушава репутацията му и RSTP продължава дейността си без него, като впоследствие се ребрандира. Въпреки оттеглянето на Хънтър Байдън, свързваните с него компании са централни в наратива за "биолабораториите".

Руската връзка на Хънтър Байдън?

Преди Кремъл да посочи Хънтър Байдън за "враг" обаче, той е обвинен във връзки с Русия - и то не от кого да е, а от президента на САЩ Доналд Тръмп (2017-2021). Тръмп твърди, че Хънтър Байдън е получил 3,5 млн. долара от съпругата на бившия кмет на Москва Юрий Лужков. Според доклад на комисиите по финанси и вътрешна сигурност в Сената на САЩ от 2020 г. (по това време доминирани от Републиканската партия), през 2014 г. Елена Батурина, вдовицата на Лужков, е направила такъв превод към банковата сметка на компанията Rosemont Seneca Thornton.

Както вече стана известно, през 2009 г. Хънтър Байдън е съосновател на компания на име Rosemont Seneca, но според адвоката му Байдън-син не е свързан с компанията Rosemont Seneca Thornton. Въпреки приликата в имената на двете фирми, не е ясно каква е и не може да бъде доказана връзка между тях. Документите за собствеността на Rosemont Seneca Thornton обаче не са публични, поради което няма ясни доказателства, отричащи или потвърждаващи твърдението за връзката между Хънтър Байдън и паричния превод от Батурина.

Тръмп повтаря тезата за тази зависимост десетки пъти в седмиците преди президентските избори през ноември 2020 г. В края на март тази година той ѝ вдъхна нов живот, като призова руския президент Владимир Путин да разкрие информация по казуса.

Байдън-син и твърденията за конфликт на интереси

Тръмп и Кремъл обаче намират общ език по отношение на дейността на Хънтър Байдън в Украйна. По време на предизборната си кампания през 2020 г. Тръмп многократно атакува опонента си Джо Байдън с твърдения за конфликт на интереси, обвързан с Байдън-син и работата му в Украйна. Основната теза е, че по време на мандата си като вицепрезидент в администрацията на Барак Обама, Джо Байдън е настоявал за премахването на украинския главен прокурор Виктор Шокин. Според Тръмп причината за това настояване е разследването на частната газова компания Burisma, свързвана с Хънтър Байдън.

Хънтър Байдън действително е бил част от борда на директорите на украинската фирма Burisma в периода от 2014 до 2019 г. В началото на същия период (до януари 2017 г., когато изтича мандатът му като вицепрезидент) баща му отговаря за дипломатическите отношения между САЩ и Украйна. През 2016 г. Джо Байдън открито настоява за премахването от длъжност на тогавашния главен прокурор Виктор Шокин и дори поставя това като условие за отпускането на заем на Украйна от страна на САЩ в размер на 1 млрд. долара.

Позицията на Джо Байдън съвпада с констатациите за състоянието на Украйна, направени от Европейския парламент, както и с мнението на международни наблюдатели. Настоява се за смяната на главния прокурор Шокин, който се възприема като корумпиран. Според Тръмп обаче политиката, провеждана от тогавашния вицепрезидент на САЩ, се обяснява като опит да се защитят интересите на сина му Байдън и газовата компания Burisma, която по това време е разследвана от украинската прокуратура.

Съмненията за наличие на конфликт на интереси предизвикват Републиканската партия да изиска разследване по случая. В хода му не са открити доказателства за връзка между служебната позиция на Хънтър Байдън в Burisma и провеждането на външната политика на САЩ в Украйна. В становище от октомври 2019 г. адвокатите на Байдън-син посочват, че той е провеждал дейността си в Украйна независимо от своя баща и двамата не са обсъждали въпроси, свързани с газовата компания.

Лаптопът на Хънтър Байдън и тезата за търговия с влияние

С работата на Хънтър Байдън в Украйна са обвързани и твърдения за търговия с влияние. Те са разпространени за пръв път от The New York Post - медия, собственост на компанията News Corp на Рупърт Мърдок, известен и като основател на консервативния новинарски канал Fox News. Платформата Media Bias оценява The New York Post като издание с дясно пристрастие, чиято достоверност е под въпрос.

Сюжетът за търговия с влияние, предполагаемо провеждана от Хънтър Байдън, се появява в The New York Post броени седмици преди президентските избори в САЩ през 2020 г. В материала си по темата медията разказва за намерен в сервиз за поправка лаптоп, за който твърди, че принадлежи на Байдън-син. Публикувани са лична кореспонденция и снимки, открити в устройството.

Твърди се, че в електронните писма от 2015 г. съветник на газовата компания Burisma благодари на Хънтър Байдън за поканата да се срещне с неговия баща във Вашингтон. "Хънтър Байдън е запознал баща си Джо Байдън, тогава вицепрезидент, с високопоставен служител в украинска енергийна компания по-малко от година преди Байдън-баща да окаже натиск върху властите в Украйна да освободят от длъжност главния прокурор, разследвал същата тази компания", гласи статията в The New York Post.

Няма доказателства за провеждането на подобна среща, макар екипът на предизборната кампания на Джо Байдън да признава възможността за "неформално взаимодействие". По думите на говорителя на Байдън, Андрю Бейтс, проведените след това разследвания на медиите и Републиканската партия по казуса водят до едно и също заключение - Джо Байдън е провеждал официалната политика на САЩ спрямо Украйна и не е нарушавал закона.

В интервю за CBS News от април 2021 г. Хънтър Байдън твърди, че "няма представа" дали лаптопът наистина е негов или не. Той допуска възможността устройството да е откраднато или да е станало обект на хакерска атака.

Автентичността на част от имейлите, открити в лаптопа, е потвърдена от медии като The Washington Post и The New York Times през март 2022 г.

През 2018 г. Министерството на правосъдието на САЩ започва разследване на финансовата и бизнес дейност на Хънтър Байдън зад граница по времето, когато баща му заема поста вицепрезидент. Целта на разследването е да установи дали Байдън-син и неговите сътрудници са нарушавали закона в областта на данъчните дела, прането на пари, лобизма и регулациите на огнестрелни оръжия. Въпросното разследване все още тече и няма окончателно решение или присъда по казуса. Не е ясно и дали намереният лаптоп представлява част от разследването.

Липсата на сигурни доказателства, които да потвърдят или опровергаят твърденията за Хънтър Байдън, го превръщат в удобен главен герой в дезинформационната кампания на Кремъл за наличието на "опасни биолаборатории" в Украйна, която също не се основава на доказателства. Но дори и съществуването на съмнения е достатъчно, за да се създадат убедителни разкази за пропагандни цели - в случая, за да се обоснове руската военна инвазия в Украйна.