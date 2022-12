Годината в киното – три погледа от различни посоки

© Pixabay.com Въпреки специфичните ограничения напоследък, вълнуващите премиери през 2022-ра бяха много и разнообразни.

"Дневник" препубликува от рубриката "Ателие" на Културния център на СУ "Св. Климент Охридски" обзора на Нева Мичева за филмовата 2022 г.

Сложна, смущаваща беше 2022-ра. Неотшумяваща пандемия, война в Европа, климатични неравновесия, инфлация, изостряне на недемократични, ненаучни и нечовечни склонности в по-нестабилните места от планетата и от обществата, страх от бъдещето. Нищо от това не беше неочаквано и нищо не беше посрещнато без противодействие. И все пак чувството е за "твърде много".

Обстановката неминуемо се отрази и на филмовия свят. Една от първите януарски киноновини беше, че фестивалът "Сънданс" отново ще се проведе онлайн, поради все още надвисналата ковид заплаха. Една от последните декемврийски - че иранската актриса Таране Алидусти е вкарана в затвора заради снимка с лозунга "жена, живот, свобода". На Мишел Азанависюс му се наложи да смени заглавието на филма си малко преди премиерата му в Кан, защото първоначалното Z от "зомби" случайно съвпадна с междувременно изникналата путинска недосвастика. Вести от този порядък, които преди 3-4 години щяха да звучат налудничаво, станаха новата нормалност. Кой можеше да допусне, че ще гледаме интервю на критика Антон Долин (беглец от родината си поради несъгласие с режима ѝ) с режисьора Андрей Звягинцев, който от месеци е в инвалидна количка след ваксинация със "Спутник"? Или че Европейската награда за документален филм ще бъде присъдена посмъртно за "Мариупол 2" на Мантас Кведаравичус, застрелян от руските нашественици в унищожения крайморски град?

И все пак, въпреки специфичните ограничения напоследък, вълнуващите премиери през 2022-ра бяха много и разнообразни. Успях да посетя три от силните европейски фестивали - Карлови Вари, Сан Себастиан и Талин, - постарах се да следя новостите, но дори така не се наемам да кажа, че съм гледала повечето от онова, което си е заслужавало или за което най-много се говори. Ето защо обзора си на изтеклата година в киното, неизбежно субективен и непълен, ще сведа до три погледа от различни посоки: един към големите победители в част от големите фестивали; един към някои ненарочни връзки между интересни филми; един към личните ми любимци.

Фестивалният каймак

Ако приемем, че фестивалите от престижната дузина на FIAPF (Международната федерация на асоциациите на кинопродуцентите), известна като "категория А", задават стандарта, като селектират най-състоятелното от световната кинопродукция, и добавим към тях задокеанските "Сънданс" и Торонто (поради традиционно високото качество на подборките им и прекрасната "видимост", която осигуряват) плюс съседските Солун и Сараево, ще получим една що-годе прилична база за впечатления от ставащото на големия екран в обеми над 60 минути. А ако почерпим от нея тазгодишните носители на първите награди, имаме шанс да коментираме въз основа на някакъв по-конкретен критерий.

През януари форумът за независимо кино "Сънданс" повлече крак в социалните теми, като даде голямата награда в международния си раздел на дебюта на Алехандро Лоайса Гриси "Утама". Филмът показва бавното отмиране на света на възрастна двойка в Боливия (екологичен срив, машинизирани градски времена, бедност, всеобща неангажираност с проблемите на коренните жители). Една от най-забележителните му черти е, че е основно на кечуа: все още е изключителна рядкост Америките да произвеждат кино на езиците на колонизираните, макар през последните години да се наблюдава раздвижване в този смисъл. В социална посока пое и Берлиналето със Златна мечка за "Алкарас", втория филм на Карла Симон (едва седма жена с тази награда за 72 издания). Почти всичко от казаното за "Утама" е валидно и за този топъл минималистичен сюжет: семейство в каталонската провинция постепенно губи традиционното си препитание Също изигран от натуршчици далеч от големия град като горните два филма беше и "Царете на света", за който Сан Себастиан даде Златната си раковина на талантливата Лаура Мора - пет улични момчета от Меделин потеглят към далечно местенце в търсене на дом.

Сега е моментът да отбележим, че режисьорите с първи или втори филми и/или от женски пол не са традиционният избор в конкурсите на големите фестивали, камо ли носители на основните им отличия. Затова 2022 г. изглежда направо забележителна в нетрадиционността си, предвид успеха на "Сънувам електрически сънища", първи игрален филм на Валентина Маурел от Коста Рика - ярък, поетичен разказ за отношенията между баща и подрастваща дъщеря със силни характери, който с право се сдоби със Златен паун в Гоа и Златен Александър в Солун, както и с призове от Локарно, Гент, Мар дел Плата, Сан Себастиан. "След слънцето", пронизителен дебют на шотландката Шарлот Уелс в "Седмица на критиката" на Кан, също събра десетки признания по света (love dares you to care for the people on the edge of the night) - и в него баща и подрастваща дъщеря са конфигурацията, избрана за разкриване на фините механизми на спомена и на тъгата. (Ако добавим тук сънданското откритие "Палми и електропроводи" на Джейми Дак, нетипичния трилър "Свиня" на Карлота Переда, деликатния, макар и предвидим "Кротко момиче" на Колъм Бърейд и прехваления "Чудото" на Себастиан Лелио, "тийнейджърка в центъра на повествованието" ще заприлича на най-успешната сценарна съставка за годината)Венецианската Мостра също направи изключение от обичаите си и отличи филм от жена за жена. Това е едва втори Златен лъв за документалистика: в центъра на "Всичката тази красота и развала" (All the Beauty and the Bloodshed) на Лора Пойтръс е Нан Голдин, но не толкова в качеството си на велика фотографка, колкото в ролята си на човек, засегнат от опиоидната епидемия в Щатите и решен да предприеме нещо срещу виновниците "Привързаността към традициите е сякаш по-мъжка [черта]; тя е начин за прехвърляне на властта от един на друг", каза тазгодишната Нобелова лауреатка за литература Ани Ерно. С екранизация по нейния автобиографичен роман "Събитието" миналата година Одре Диуан се сдоби с шестия Златен лъв за най-добър филм, отреждан на жена. Петият беше за Клоуи Жао със "Земя на номади" през 2020-та. За деветте десетилетия на най-стария фестивал на планетата общо седем лъва са получавани от режисьорки, първият от които - чак на 38-ото му издание, а трите последни - в три последователни години Ами сега? - изплашиха се за бъдещето на мъжете някои наблюдатели. Няма повод за притеснения: през 2022 г. жените продължиха да са малцинство и в европейското кино, и в американското, и съответно произвеждат по-рядко, печелят по-малко и биват продуцирани и селектирани през по-гъсто сито.

За 75 издания на фестивала в Кан само 2 филма на режисьорки са удостоявани със Златната палма - великолепният "Пианото" и нелепият "Титан". За сметка на това вече деветима режисьори са взели наградата по два пъти. Последният от тях беше Рубен Йостлунд с "Квадратът" (2017) и с "Триъгълник на тъгата" (разпространяван на български с необяснимото заглавие "Идиотският триъгълник"). Нещо в зрелищния, но семпъл като замисъл филм на Рубен Йостлунд допадна много и на хилядите членове на Европейската филмова академия, защото неотдавна тя му отреди ключовите четири от годишните си награди. В "Триъгълник" куп заможни хора оголват вътрешната си пустота по неоригинални начини, което беше прието за сатира - Dolce vita и дискретен чар на буржоазията в едно. Само дето Йостлунд изглежда лишен от милостта към нетрайното и усета за парадокс, които добавят етажи у Фелини и Бунюел. И от сетиво за самотата, каквото притежава например мрачният Улрих Зайдъл, който тази година бичува ежедневното ни лицемерие в две объркващи, изкусни премиери - "Римини" и "Спарта" Друга "комедия", клоняща към безвкусното, която взе голямата награда на фестивал от категория А, този път в Талин, беше "На път с мама" на Хилмар Одсон - road movie за самотник, който вози мъртвата си майка през Исландия и си говори с нея.

От другите големи наградени през 2022 г. бих отбелязала първенеца от Токио "Добичета" на Родриго Сорогойен (образцов пример за благодатната склонност на испанското кино напоследък да се "връща на село" в търсене на силни емоции до природата) и "Семейство Фейбълман" на Стивън Спилбърг, с награда на публиката в Торонто (добър резултат от тягата на признатите автори рано или късно да си направят фикционализирана автобиография - тази година и Алехандро Гонсалес Иняриту се отчете в жанра с "Бардо").

(Не)видими нишкиСпоред Христо Христозов, програмния директор на Дом на киното в София, едва от есента, с "Киномания", публиката действително се е завърнала в салона ("Отне ни година и половина да се възстановим от "отвикването""), а едно от най-гледаните и съпреживявани заглавия за 2022 г. там е "Моралът е доброто" - документалният филм на Веселин Диманов за обичания юрист Кристиан Таков. Именно в Дома през януари случайно попаднах на обаятелните късометражки от проекта "Шест" - портрети на млади български художници (реж. Веселин Бойдев), които още не мога да забравя. А като казахме "късометражки" - няма как да не спомена Международния фестивал на портретния филм, който стартира навръх пандемията през 2020 г., посветен е на късите форми и славно порасна до третото си издание миналия ноември. Движен от Ана-Мария Сотирова и приятели и програмиран с вкус, той ми предложи няколко от най-удовлетворителните киноизживявания за 2022-ра.

*

Има едно понятие от икономиката, въведено от нобелиста Алвин Рот: "отблъскващи сделки". Става дума за обмен на услуги/предмети, който предизвиква остро нежелание обменът да се състои не само с нас, но и с другите. Сексът за пари например е отдавна в циркулация и се практикува от мнозина, но и у мнозина буди смут, дори да е доказуемо от полза за двете страни (такъв случай разглеждаше храбрият "Пролетно тайнство" на Фернандо Франко в конкурса на Сан Себастиан тази година). "Утробата под наем" или продажбата на яйцеклетка продължават да са немислими в едни държави и все по-обичайни в други. Едно обаче си остава табу повсеместно и то е яденето на човешко. "Отблъскващите сделки" съдържат вече готов конфликт и е ясно, че са особено привлекателни за киното. Това, което ме учудва обаче, е, че канибализмът взе да излиза от филмите на ужасите и да се примъква към мейнстрийма. През 2021 г. в раздела за дебюти на талинските "Черни нощи" беше награден "Други канибали" на Франческо Сосаи - добър черно-бял етюд по темата. А сега "С все костите" (Bones and All) на Лука Гуаданино - човекоядска версия на "Убийци по рождение" с Тимъти Шаламе за вечеря - сякаш се превръща в любимото поп-парче на 2022-ра. Ако има наистина умно докосване до канибализма тази година обаче, това е "Прясно" на Мими Кейв, способен да докосне и плиткото, и дълбокото, и смешното, и страшното.

*

Залата е пълна с японци, облечени в черно: в левите си ръце държат големи лакирани кукли, а с десните правят движения, все едно подръпват косите им. На заден фон се чува енергично пиано, а откъм куклите - "Одата на радостта", сякаш изпълнена от жужащ кошер. Това е ансамбъл "Да", всички в него свирят на матрьомини (кръстоска между теремин и матрьошка), а сцената е от реално събитие и е цитирана под финалните надписи на "Нещо в прахта" на Джъстин Бенсън и Арън Мурхед, режисьори и актьори в тази малка прослава на странността на живота, приятелството и донякъде матрьошките. В "Нещо в прахта" двама познати се захващат да записват извънземно явление с надеждата да се прославят (като героите на "Не!", по-скоро разочароващия нов филм на Джордан Пийл). По-пищна и организирана е шантавата материя на "Всичко навсякъде и едновременно" - рожба на други двама американци, от чиито фантазии винаги очакваме много, Дан Куан и Даниел Шайнърт, - но и тя се разпада към края

*

Едно американско изследване на данни от "Гугъл" отпреди няколко години показа, че най-честите въпроси, които родителите формулират в търсачката по повод децата си, зависят от пола им: "Гений ли е синът ми?" / "Дебела ли е дъщеря ми?". Компетентност / външност продължава да е типичното деление и между мъжете / жените като персонажи, макар че тази година две от най-обсъжданите американски продукции (и двете селектирани във Венеция) пропукваха калъпа: "Тар" на Тод Фийлд и "Китът" на Дарън Аронофски. В "Тар" героинята на Кейт Бланшет е влиятелна диригентка, мощно определена от професията си, а в "Китът" Брендън Фрейзър играе болезнено затлъстял човек във финална битка с емоциите си (едва ли е без значение обаче, че и двамата са хомосексуални - да, стереотипът се обръща, но с уговорка). И все пак може би е най-добре да потърсим филмите, които тази година най-ефикасно подриват вкоравените мъжко-женски клишета, сред работите на някои режисьорки: "Жените говорят" (Сара Поли), "Нейната дума" (Мария Шрадер), "Сент Омер" (Алис Диоп), "Моят флирт с брака" (Сигне Баумане).

*

Напук на войната 51-вият фестивал "Молодiст" се проведе в Киев в началото на декември. Гран при получи опитът за съвременна легенда "Памфир" на Дмитро Сухолитки-Собчук, а международната награда - дебютът на пакистанеца Саим Садик "Джойленд", куиър драма, в която женен танцьор се влюбва в звездата на спектакъла, транс жена, и понася острата реакция на средата. По съвсем същото време руската Дума окончателно забрани "пропагандата на нетрадиционните сексуални отношения", което означава, че оттук нататък в Русия филми като "Джойленд" (или книги като биографията на Чайковски, да речем), в които се намира дори един положителен образ гей, попадат под ударите на закона.

Любящите и безстрашните

В този последен раздел бих искала да нахвърлям няколко заглавия, които ме впечатлиха по различни причини, но си приличат по старанието за вникване в човека и по сърцатото преодоляване на препятствията (от "няма пари" до "за това не се говори"). Ето. "Вкусът на водата" на Матис Кажа - заради шеговитата лекота, с която влиза в компанията на Бела Тар, Александър Сокуров, Майк Фигис и малцината други, успешно поставили си за задача да разкажат заплетена история в един само кадър. "Други хора" на Александра Терпинска - заради размаха на въображението и труда, вложен в този изпян в рап бийт варшавски сюжет. "Валерия се омъжва" на Михал Виник заради прецизното разиграване на четирима персонажи в ограничено пространство с безброй възможни разклонения на разговора, чувствата и действието (миналата година подобно чудо направи Mass на Фран Кранц). "Обикновените" на Софи Линенбаум - заради забавната метаигра с киното: животът е като снимачна площадка, на която отделни статисти започват да си задават въпроси за сценария. "Аксиома" на Йонс Йонсон - заради интелигентното, наблюдателно проследяване на един компулсивен лъжец. Стоп-моушън анимацията "Марсел, черупката с обувки" на Дийн Флейшър-Кемп (пълнометражна версия на първото клипче с Марсел от 2010-а) - заради находчивостта, тоновете човечност и озвучаващата черупчето Джени Слейт. "Смирен" - заради емпатията на докуметалиста Светослав Драганов към нас, простосмъртните, вложена този път в художествена рамка, и заради песента "Обичам теб" (Павел Терзийски и Димитър Горчаков по Борис Чангъров).

И още. Успоредните разкази за учените Катя и Морис Крафт в "Огънят на любовта" на Сара Доса и "Огън отвътре" на Вернер Херцог - заради изключително любопитната разлика в подходите (и резултатите) при работа с един и същи архив. Гротеската на Мартин Макдона "Баншите от Инишерин" - заради хитрата игра с правдоподобното и неправдоподобното, смешното и печалното, смисъла и безсмислието. "Близо" на Люкас Донт - заради работата с децата, ласкавото отношение към живота и важността на онова, което описва. Съдебният трилър "Аржентина, 1985" на Сантяго Митре - заради обвинителната реч на прокурора Хулио Сесар Страсера срещу престъпниците от вилнялата доскоро хунта, взета, заедно с него самия, право от реалността ("Садизмът не е нито политическа идеология, нито военна стратегия, а морално извращение!"). "Клондайк" на украинката Марина Ер Горбач - заради понятния начин, по който представя войната като болест. "Една провинциална болница" на Илиян Метев, Златина Тенева и Иван Чертов - заради трудните седмици, изкарани в опознаване на динамиките в ковид отделението на кюстендилската болница. "Елвис" - заради гласа и харизмата на Остин Бътлър и привкуса на някогашния Баз Лурман.